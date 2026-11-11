i Izzy Neale "imago/screenshot" Tragödie in Australien Sport-Hoffnung (22) stirbt nach schwerem Rennunfall Jockey-Talent Izzy Neale ist nach einem schweren Sturz im Alter von nur 22 Jahren verstorben. Ihre Familie trifft eine bewegende Entscheidung. Von Sport Heute 11.11.2026, 19:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Pferderennen in Australien endete für die erst 22-jährige Jockeyreiterin Izzy Neale tödlich. Die Sportlerin wurde am Sonntag beim Cotton Cup aus dem Sattel geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Zwei Tage später verlor sie im Krankenhaus den Kampf um ihr Leben.

Unmittelbar nach dem Unfall wurde Neale mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Spital geflogen. Dort versuchten die Ärzte, die junge Australierin zu retten. Am Dienstag bestätigten ihre Angehörigen gemeinsam mit dem australischen Rennsportverband die traurige Nachricht.

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"Mit tiefer Trauer und gebrochenem Herzen geben wir den Tod unserer geliebten Izzy bekannt. Sie ist im Kreise ihrer engsten Familie und Freunde gestorben."

Familie entscheidet sich für Organspende

Der tödliche Unfall sorgte im australischen Pferdesport für große Bestürzung. Nach dem Sturz wurde das restliche Rennprogramm des Cotton Cup abgesagt.

Inmitten ihrer Trauer traf Neales Familie eine besondere Entscheidung. Die Organe der verstorbenen 22-Jährigen sollen gespendet werden, um anderen Menschen zu helfen.

"Durch die Organspende gibt Izzy anderen die Chance auf Leben und wird so unserer Familie inmitten dieses verheerenden Verlustes etwas Trost spenden", erklärten die Angehörigen in einer weiteren Stellungnahme.

Trainer nimmt emotional Abschied

Neale galt als vielversprechendes Talent im australischen Rennsport. Trotz ihres jungen Alters hatte sie bereits 88 Rennen gewonnen und sich damit einen Namen gemacht.

Besonders schwer trifft ihr Tod auch ihren Trainer John Thompson. Auf der Plattform X erinnerte er mit persönlichen Worten an seine ehemalige Schützlingin.

"Ein absolut strahlender Lichtblick. Immer glücklich. Immer lächelnd. Von jedem geliebt, der sie kennengelernt hat. Die Welt ist durch den Verlust dieser wunderschönen jungen Frau ärmer geworden. Herzzerreißend."