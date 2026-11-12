i Nurmagomedov (l.) soll Dvalishvili (r.) hinterlistig verprügelt haben. Screenshots Eklat im Video MMA-Star nach Schlägerei in Luxus-Hotel blutüberströmt Zwischen den MMA-Kämpfern Merab Dvalishvili (Geo) und Usman Nurmagomedov (Rus) kam es in einer Hotel-Lobby zu einer brutalen Auseinandersetzung. Von Sport Heute 12.11.2026, 17:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schaurige Szenen in einem Fünf-Sterne-Hotel in Abu Dhabi. Die beiden MMA-Kämpfer Merab Dvalishvili (Geo) und Usman Nurmagomedov (Rus) gerieten in der Lobby aneinander, lieferten sich eine wilde Schlägerei. Ein Social-Media-Clip zeigt, wie sich auch die Betreuer einmischen und ebenfalls am Handgemenge beteiligen.

Fakt ist: Die unübersichtliche Szene forderte Verletzte. Allen voran: Dvalishvili. Der Georgier zeigt sein blutüberströmtes Gesicht und poltert: "Was für eine hinterhältige Art, Leute. Was für Kämpfer seid ihr denn? Was für ein Mann macht so etwas? Wenn ihr es versuchen wollt, dann lasst es uns auf die echte Art machen."

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Zwischen Dvalishvili und Nurmagomedov herrscht schon lange dicke Luft. Bereits im Juli war es bei einem Event zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Dass es sich bei der Fehde um eine Inszenierung handelt, ist unwahrscheinlich. Laut "The National" bestätigte die Polizei von Abu Dhabi zehn Festnahmen im Zusammenhang mit dem Vorfall und die Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft.

Die Sportler halten sich in Abu Dhabi auf, da sie am Samstag bei einem Event der Kampfsport-Promotion "Real American Freestyle" (RAF) antreten sollen – allerdings nicht gegeneinander.