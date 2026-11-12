i Boxer Zak Miller mit dem stark geschwollenen Gesicht Screenshot Twitter "Schlimmste, was ich je sah" Boxer im Gesicht entstellt, doch Kampf geht weiter Schlimme Szenen bei einem Titelkampf in Manchester! Boxer Zak Miller erlitt schwere Schwellungen im Gesicht. Der Kampf wurde erst spät gestoppt. Von Sport Heute 12.11.2026, 11:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Kampf um den britischen Meistertitel im Federgewicht wurde der 29-jährige Zak Miller in der AO Arena in Manchester schwer im Gesicht verletzt. Trotz erschreckender Schwellungen durfte der Brite zunächst weiterkämpfen.

Sein Gegner Gully Powar aus Wolverhampton hatte Miller bei einem offenbar unabsichtlichen Zusammenstoß schwer getroffen. Im Laufe des Kampfes schwollen Gesicht und Kopf des 29-Jährigen immer stärker an.

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Ringarzt bricht Kampf nicht ab

Obwohl Millers Verletzungen bereits deutlich sichtbar waren, wurde der Kampf nicht sofort abgebrochen. In der neunten Runde untersuchte der Ringarzt den angeschlagenen Boxer, gab ihm aber grünes Licht zum Weitermachen.

Erst in der zehnten Runde war endgültig Schluss. Auf ärztlichen Rat wurde der Titelkampf abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Miller bereits massive Schwellungen im Gesicht erlitten.

Die Bilder sorgten auch bei den Kommentatoren des übertragenden Senders DAZN für Entsetzen. "Ich habe in diesem Sport schon einige Hämatome gesehen, aber das ist eines der schlimmsten, die ich je gesehen habe", erklärte Kommentator Ade Oladipo.

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Ex-Weltmeister: "Schockierend!"

Noch deutlicher wurde der ehemalige Box-Weltmeister Carl Frampton, der den Kampf als Experte begleitete. "Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe", zeigte sich Frampton fassungslos.

Vor allem die Entscheidung, Miller trotz seiner schweren Verletzungen weiterkämpfen zu lassen, konnte der ehemalige Champion nicht nachvollziehen.

"Das war schockierend, man muss Mitleid mit dem Jungen haben, er hatte große Schmerzen", kritisierte Frampton.

Nach dem Abbruch wurde Gully Powar zum Sieger nach Punkten erklärt. Der 24-Jährige sicherte sich damit den britischen Meistertitel im Federgewicht.

Ärzte geben Entwarnung

Immerhin gibt es nach den erschreckenden Szenen vorsichtig positive Nachrichten über Millers Gesundheitszustand.

Sein Manager Kevin Maree erklärte, dass die behandelnden Ärzte mit der Entwicklung zufrieden seien. Man gehe davon aus, dass sich der 29-Jährige gut von seinen Verletzungen erholen werde.