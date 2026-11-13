i Daniel Tschofenig "reuters" Vor Weltcup-Start ÖSV-Adler Tschofenig sagt Dominator Prevc den Kampf an Daniel Tschofenig startet mit großen Ambitionen in den neuen Skisprung-Winter. Der ÖSV-Star will Titelverteidiger Domen Prevc herausfordern. Von Sport Heute 13.11.2026, 08:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der kommenden Woche starten Österreichs Skispringer in Lillehammer in die neue Weltcup-Saison. Einer, der dabei wieder ganz vorne mitmischen will, ist Daniel Tschofenig. Nach einer durchwachsenen Saison hat der Kärntner im Sommer hart gearbeitet und will nun vor allem einen Mann schlagen: den slowenischen Überflieger Domen Prevc.

"Das ist der Plan", stellt Tschofenig klar. Der Slowene dominierte den vergangenen Winter und gilt auch heuer als einer der großen Favoriten.

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Dabei weiß der ÖSV-Adler selbst bestens, wie es sich anfühlt, die Konkurrenz hinter sich zu lassen. In der Saison 2024/25 gewann Tschofenig den Gesamtweltcup, die Vierschanzentournee und acht Einzelbewerbe.

Im darauffolgenden Olympiawinter lief es nicht immer nach Wunsch, dennoch reichte es zu Platz drei in der Gesamtwertung.

Tschofenig zieht Lehren aus schwierigem Winter

"Die letzte Saison war im Nachhinein betrachtet wirklich keine schlechte. Man muss erst einmal Dritter im Gesamtweltcup werden. Aber die Saison davor war halt schon speziell", blickt der Kärntner zurück.

Besonders die Leistungsschwankungen machten ihm zu schaffen. "Wir haben trotzdem viel gelernt: Es gab sehr coole Ups, aber auch viele Downs. Die waren halt sehr, sehr down. Wir haben unsere Schlüsse daraus gezogen."

In der Vorbereitung arbeitete Tschofenig deshalb intensiv daran, wieder konstanter zu springen. Die bisherigen Eindrücke stimmen ihn optimistisch.

"Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Saison. Wo ich nachher herauskomme, ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber wir sind ein starkes Team, wir pushen uns sehr, sehr gut."

Auf konkrete Platzierungen will sich der elfmalige Weltcupsieger allerdings nicht festlegen. Viel wichtiger sei ihm, in jedem Bewerb seine bestmögliche Leistung abzurufen.

Freundin könnte bei Tournee-Premiere dabei sein

Ein besonderer Höhepunkt wartet bereits rund um den Jahreswechsel. Erstmals kämpfen bei der Vierschanzentournee sowohl Männer als auch Frauen um den Goldenen Adler.

Für Tschofenig ist die Premiere auch aus privaten Gründen etwas Besonderes. Seine Freundin, die kanadische Skispringerin Alexandria Loutitt, könnte nach überstandener Knieverletzung ebenfalls am Start stehen.

"Hoffentlich haben sie auch mindestens genauso viele Fans, die sie anfeuern, wie wir. Wenn ich da jetzt an Innsbruck denke, wäre das extrem cool", freut sich der Kärntner auf die gemeinsame Tournee.

Sushi-Date mit Freundin in Japan

Neben Weltcup, Tournee und WM hat Tschofenig aber noch einen ganz persönlichen Höhepunkt im Kalender markiert. Erstmals werden Männer und Frauen in diesem Winter gemeinsam in Sapporo antreten. Für den Kärntner könnte das die Gelegenheit für ein besonderes Date mit seiner Freundin werden.

"Was schon irgendwo raussticht, ist heuer das erste Mal zusammen mit den Damen in Sapporo. Ich freue mich, mit der Freundin hoffentlich dort zu sein und vielleicht einmal zusammen Sushi essen zu gehen."