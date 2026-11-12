i Tommaso Sala hatte bereits einen Kreuzbandriss. GEPA pictures Verletzung in Österreich Kreuzband-Sorgen – Befürchtungen um Ski-Star wohl wahr Italiens Slalom-Ass Tommaso Sala zog sich in Gurgl eine Knieverletzung zu. Sein Saisonaus steht im Raum. Untersuchungen lassen Schlimmes befürchten. Von Sport Heute 12.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur wenige Tage vor dem ersten Weltcup-Slalom der Saison in Levi (Finnland) ereignete sich im österreichischen Gurgl ein folgenschwerer Zwischenfall. Italiens Technik-Spezialist Tommaso Sala (31) musste eine Trainingseinheit mit Schmerzen im rechten Knie abbrechen.

Bereits unmittelbar danach wurde eine schwere Verletzung befürchtet – sogar von seinem Saisonaus war die Rede. Nach ersten Untersuchungen könnte das "Worst-Case"-Szenario nun tatsächlich eintreten.

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Besonders bitter: Sala hatte sich erst vor zwei Jahren das Kreuzband im linken Knie gerissen und nach langer Rehabilitation den Weg zurück in den Weltcup geschafft. Nun droht dem Italiener erneut eine monatelange Zwangspause.

Verletzung ohne Sturz

Der Zwischenfall ereignete sich bereits wenige Tore nach dem Start eines Trainingslaufs. Laut dem italienischen Skiverband FISI verspürte Sala plötzlich Schmerzen im rechten Knie und musste am Pistenrand stehen bleiben. Zu einem Sturz war es zuvor nicht gekommen.

Bei ersten Untersuchungen im nahegelegenen Sölden wurde ein Distorsionstrauma festgestellt, eine Verletzung durch Verdrehung des Kniegelenks.

Italienische Medien berichten übereinstimmend über den Verdacht einer Kreuzbandverletzung. Eine endgültige Diagnose steht allerdings noch aus. Die medizinische Kommission des italienischen Skiverbandes soll die Befunde in den kommenden Tagen genauer untersuchen.

Schon 2024 schwer verletzt

Für Sala wäre ein erneuter Kreuzbandschaden der nächste schwere Rückschlag seiner Karriere. Im November 2024 hatte er sich bei einem Training im Schnalstal das Kreuzband im linken Knie gerissen.

Erst ein Jahr später, im November 2025, gelang ihm die Rückkehr in den Weltcup. Auch bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina war der Italiener am Start, schied im Slalom allerdings nach einem Einfädler aus.

Trotz zahlreicher Verletzungen hatte Sala damals betont, niemals aufgeben zu wollen. Nun steht er möglicherweise erneut vor einer langen Rehabilitation.

Italien muss Kader umbauen

Fest steht bereits, dass Sala beim ersten Weltcup-Slalom der Saison am Sonntag, dem 15. November, in Levi fehlen wird. Italiens Sportdirektor Max Carca reagierte auf den Ausfall und nominierte Matteo Bendotti als Ersatz. Neben ihm stehen Alex Vinatzer, Tommaso Saccardi, Matteo Canins, Edoardo Saracco, Tobias Kastlunger und Corrado Barbera im Aufgebot.