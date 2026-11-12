i Johannes Zöchling nimmt für seine Athletinnen Strapazen auf sich. GEPA pictures Für Weltcup in Levi 6.000 Kilometer – ÖSV-Trainer nimmt Mega-Reise auf sich Johannes Zöchling nimmt für seine ÖSV-Athletinnen große Strapazen auf sich. Der Cheftrainer reist im Bus zum Slalom nach Levi. Von Sport Heute 12.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Ski-Damen reisen mit dem Flugzeug zum ersten Weltcup-Slalom der Saison nach Levi. Doch wie kommen eigentlich die Ski und das restliche Equipment der Athletinnen in den hohen Norden?

Dafür sorgt ausgerechnet der neue ÖSV-Cheftrainer Johannes Zöchling höchstpersönlich. Statt in den Flieger zu steigen, setzt sich der Coach ans Steuer eines Kleinbusses.

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Am Mittwoch machte sich Zöchling nach dem Slalomtraining in Hochfügen auf den Weg nach Finnland. Bis zum Weltcup-Ort Levi, der nördlich des Polarkreises liegt, sind es stolze 2.998 Kilometer. Und das nur für die Hinfahrt.

ÖSV-Coach fast 6.000 Kilometer unterwegs

"Das ist schon extrem weit, aber wir sind eh zu zweit in zwei Bussen unterwegs", erklärt Zöchling gegenüber dem "Kurier". Gemeinsam mit einem weiteren Betreuer transportiert er einen Großteil der Ausrüstung der sieben österreichischen Rennläuferinnen nach Lappland.

Die Anreise wird damit zur Geduldsprobe. Erst in der Nacht auf Freitag sollen die beiden Kleinbusse ihr Ziel erreichen. Bereits am Samstag steht für die ÖSV-Damen der erste Slalom der neuen Weltcup-Saison auf dem Programm.

Hinter der ungewöhnlichen Reise steckt vor allem ein finanzieller Grund. Statt die umfangreiche Ausrüstung der Athletinnen per Flugzeug nach Finnland zu transportieren, setzt der ÖSV auf den Straßenweg. "Wir ersparen uns dadurch Geld", erklärt Zöchling.

Lange Fahrt spart dem ÖSV Geld

Für den neuen Cheftrainer bedeutet das allerdings jede Menge Zeit hinter dem Steuer. Denn nach dem Rennen wartet bereits die nächste lange Fahrt auf ihn.

Die knapp 3.000 Kilometer von Levi zurück nach Österreich muss Zöchling ebenfalls mit dem Kleinbus zurücklegen. Insgesamt kommen so beinahe 6.000 Kilometer für einen einzigen Weltcup-Slalom zusammen. Der erste Durchgang in Levi startet am Samstag um 11 Uhr, die Entscheidung fällt ab 14 Uhr.