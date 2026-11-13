i Olympia 2026: Nach seinem Ausfall ging Atle Lie McGrath in den Wald. Reuters McGrath erinnert sich Ski-Star über Waldflucht: "Habe nicht gedacht, dass..." Atle Lie McGrath wurde bei den Olympischen Spielen zum Internet-Hit – er stapfte nach seinem Aus in den Wald. So denkt der Norweger heute darüber. Von Sport Heute 13.11.2026, 06:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Bilder gingen um die Welt. Atle Lie McGrath führte im Februar beim Olympia-Slalom in Bormio (It). Am Weg zu Gold schied der Norweger im zweiten Durchgang mit deutlichem Vorsprung aus. Die Reaktion ist legendär: Der 25-Jährige warf Ski und Stöcke weg, stapfte Richtung Wald – und legte sich minutenlang in den tiefen Schnee. Die Clips der Szene gingen viral, haben längst Kultcharakter.

Wie denkt McGrath heute über den emotionalen Moment? "Meine Reaktion, das war ich. Da war nichts anderes. Ich habe mich danach gefühlt und bin auch stolz darauf, dass ich es so gemacht habe", erzählt der Gewinner der Slalom-Kugel im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung".

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Der Ski-Star weiter: "Ich habe nicht gedacht, dass ich dort gefilmt werde. Im Hotelzimmer haben mir Freunde dann Videoclips davon geschickt, da konnte ich mit einer Pizza in der Hand schon wieder darüber lachen. Das hat sehr geholfen. Im Moment fühlst du dich, als würdest du zusammenbrechen. Aber es ist nicht das Ende der Welt."

Die Emotionen von McGrath fielen auch deshalb so heftig aus, weil der Opa des Norwegers am Tag der Olympia-Eröffnungsfeier starb. "Der Schmerz nach dem Tod meines Großvaters war das eine, dann aber mit diesem Schmerz als Favorit zu fahren, ist wieder etwas ganz anderes. Ich habe es aber später angenommen. Opa hat das Skifahren geliebt, vielleicht musste es so passieren."

Heuer startet der Technik-Spezialist wieder durch. Beim Sölden-Riesentorlauf schied der Head-Pilot nach Rang fünf im ersten Durchgang im Finale aus, am Sonntag geht er beim Levi-Slalom an den Start.