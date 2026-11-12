i ÖSV-Star Vincent Kriechmayr Gepa "Dann bin ich Hausmann" ÖSV-Star Kriechmayr: "Frau soll die Kohle heimbringen" Ski-Star Vincent Kriechmayr spricht über sein Karriereende und verrät, warum künftig seine Frau das Geld verdienen soll. Von Sport Heute 12.11.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vincent Kriechmayr hat auf den Skipisten dieser Welt viel erlebt. 20 Weltcupsiege, zwei WM-Titel und Olympia-Silber stehen auf dem Konto des 35-jährigen Oberösterreichers. Doch auch abseits der Piste hat der Speed-Star bereits einen klaren Plan für seine Zukunft.

Bei einer Medienrunde verriet Kriechmayr, was er nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn vorhat. Eine Karriere als TV-Experte kommt für ihn nicht infrage. Stattdessen will der Doppel-Weltmeister daheim anpacken.

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"Meine Frau soll die Kohle heimbringen"

"Wenn ich einmal aufhöre, dann bin ich Hausmann", stellt Kriechmayr klar. Seine Frau Michaela habe mehr gelernt als er und sei cleverer. "Die hat einen coolen Beruf, die soll dann die Kohle heimbringen", scherzt der Ski-Star.

Er selbst würde sich künftig um den Haushalt kümmern. "Ich koche gerne auf und mache die Hausarbeit", erzählt Kriechmayr. Ganz ohne Kritik dürfte das allerdings nicht ablaufen. Seine Frau schimpfe schon einmal, wenn er nicht ordentlich genug aufgeräumt habe, verrät er mit einem Lächeln.

Kriechmayr dachte an Rücktritt

Dabei hätte das neue Leben als Hausmann schon längst beginnen können. Während der vergangenen Saison spielte Kriechmayr mehrfach mit dem Gedanken, seine Karriere nach dem Weltcupfinale im März 2026 zu beenden.

Doch der Oberösterreicher entschied sich zum Weitermachen. Ein wichtiger Grund dafür ist die Rückkehr seines Konditionstrainers Peter Meliessnig. Mit ihm absolvierte Kriechmayr im Sommer ein besonders intensives Trainingsprogramm.

"Wir haben in diesem Sommer mehr trainiert als in den vergangenen zwei Jahren", erklärt der 35-Jährige. Körperlich fühle er sich sogar besser als zuletzt. Verletzungsprobleme habe er derzeit keine.

Am 28. November startet Kriechmayr beim Super-G in Copper Mountain (USA) in seine bereits 17. Weltcupsaison. Seine Ansprüche sind weiterhin hoch, er will regelmäßig auf dem Podest stehen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Ski-WM 2027 in Crans-Montana.

Ob es seine letzte Saison wird, lässt er offen. Körperlich könnte er nach eigenen Angaben sogar noch fünf Jahre weiterfahren. Entscheidend sei allerdings, ob er weiterhin mit den Besten mithalten kann.

"Sobald ich merke, dass ich nicht mehr gut genug bin, bleib ich gleich einmal daheim und mache den Haushalt", kündigt Kriechmayr an.