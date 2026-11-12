i Lindsey Vonn im Spital und daheim mit Hund Instagram Ski-Star postet Bilder Vonn über Operation: "Hat über fünf Stunden gedauert" Lindsey Vonn wurde zum neunten und voraussichtlich letzten Mal an ihrem Bein operiert. Nun verrät sie Details und zeigt Bilder. Von Sport Heute 12.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lindsey Vonn lässt ihre Fans via Social Media weiter intensiv an ihrem Leben teilhaben. Die Amerikanerin wurde zum neunten Mal an ihrem Bein operiert – und laut Plan zum letzten Mal.

Die Amerikanerin teilte Fotos aus dem Spital und schildert: "Die Operation ist gut verlaufen. Es hat über fünf Stunden gedauert, um alle Platten und Schrauben aus meinem Bein zu entfernen und mein Kreuzband zu ersetzen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vonn weiter: "Ich bin jetzt von der Klinik nach Hause und dankbar, auf dem letzten Weg zu einer vollständigen Genesung zu sein."

Laut ihren eigenen Angaben wird es sechs bis neun Monate dauern, ehe sich das Knie an das neue Kreuzband gewöhnt hat und die Löcher in den Knochen verheilt sind. Ob die viermalige Gesamtweltcupsiegerin noch einmal auf die Rennpiste zurückkehren wird, ließ sie weiter offen.