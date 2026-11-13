i Trinity Rodman rechnet mit ihrem Vater Dennis öffentlich ab. "imago/screenshot" Harte Worte von Fußball-Star Rodman-Tochter rechnet ab: "Nur biologisch mein Vater" Trinity Rodman hat ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater, Dennis Rodman. Die 24-Jährige findet deutliche Worte über die Basketball-Legende. Von Sport Heute 13.11.2026, 07:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem Basketballplatz war Dennis Rodman eine Legende, für seine Tochter spielte er dagegen kaum eine Rolle. Trinity Rodman (24) hat sich längst selbst einen Namen gemacht und gehört zu den größten Stars im US-Frauenfußball. Mit ihrem berühmten Vater verbindet sie allerdings wenig.

"Er ist zwar biologisch mein Vater, aber nicht mehr!", erklärte die US-Nationalspielerin über ihr schwieriges Verhältnis zum fünffachen NBA-Champion.

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Die 24-Jährige macht keinen Hehl daraus, wer sie auf ihrem Weg an die Spitze tatsächlich unterstützt hat: ihre Mutter Michelle Moyer. "Sie war es, die Fahrten zum Training organisierte, an der Seitenlinie stand und die Träume ihrer Kinder unterstützte", betonte Rodman.

NBA-Legende entschuldigt sich öffentlich

Die deutlichen Aussagen seiner Tochter blieben auch Dennis Rodman nicht verborgen. Der ehemalige Basketball-Superstar, der mit den Chicago Bulls und Detroit Pistons insgesamt fünf NBA-Titel gewann, reagierte mit einer öffentlichen Entschuldigung.

"Sorry, dass ich nicht der Vater war, den du dir gewünscht hast. Aber ich habe es versucht, versuche es immer noch, werde niemals damit aufhören", erklärte der 65-Jährige.

Während das Verhältnis zu ihrem Vater angespannt bleibt, läuft es für Trinity sportlich hervorragend.

Rodman schießt Washington ins Halbfinale

Im Viertelfinale der National Women's Soccer League (NWSL) führte die US-Amerikanerin Washington Spirit mit einer herausragenden Leistung zum 4:1-Erfolg gegen Portland.

Zwei Tore erzielte die Offensivspielerin selbst, einen weiteren Treffer bereitete sie vor. Damit hatte Rodman bei drei der vier Tore ihre Füße im Spiel.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Nun greift die Olympiasiegerin und Meisterin von 2021 nach ihrem nächsten Titel. Am Samstag trifft Washington im Halbfinale auf die Utah Royals. Das Endspiel steigt am 21. November.

Millionenvertrag und Tennis-Star als Freund

Auch finanziell steht Trinity längst auf eigenen Beinen. Die 24-Jährige verfügt über einen Vertrag bis 2028, der ihr insgesamt sechs Millionen Dollar einbringen soll. Damit gilt sie als bestbezahlte Fußballerin der Welt.

Zusätzliche Einnahmen erzielt die Amerikanerin durch Werbeverträge und Model-Auftritte. Auch privat ist die Fußballerin mit einem bekannten Sportler liiert. Trinity ist mit US-Tennis-Star Ben Shelton zusammen.