i Die Nase des UPS-Frachtflugzeugs wurde bei der Kollision mit einer Passagiermaschine am Flughafen Miami schwer beschädigt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. X/Screenshot "Wir sind zu weit gefahren" Flugzeuge krachen am Flughafen Miami zusammen Schock am Flughafen Miami! Eine Passagiermaschine und ein UPS-Frachtflugzeug sind zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt. Von Nick Wolfinger 15.11.2026, 15:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am internationalen Flughafen von Miami (USA)! Am Samstagabend sind dort zwei Flugzeuge auf dem Rollfeld zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr Ortszeit an der Kreuzung zweier Rollwege.

Beteiligt waren eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Copa Airlines und eine Boeing 767 des Paketdienstes UPS. Die Passagiermaschine war gerade aus Panama-Stadt gelandet und auf dem Weg zum Terminal. Der UPS-Frachtflieger sollte hingegen nach Bogotá in Kolumbien starten.

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Pilot funkt: "Jemand hat uns gerammt!"

Besonders brisant: Die Fluglotsen hatten die UPS-Besatzung zuvor angewiesen, dem Passagierflugzeug Vorrang zu geben. Trotzdem kam es zur Kollision. Die Flügelspitze der Copa-Maschine krachte gegen die Nase des Frachtflugzeugs.

Auf einer Aufzeichnung des Flugfunks ist zu hören, wie ein Pilot unmittelbar nach dem Zusammenstoß meldet: "Jemand hat uns gerammt!"

Der Fluglotse wollte daraufhin vom UPS-Piloten wissen, ob er das andere Flugzeug getroffen habe. Dieser räumte ein: "Ja, wir sind zu weit gefahren und er hat uns mit seinem Flügel gestreift."

166 Passagiere an Bord

An Bord der Copa-Maschine befanden sich 166 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden direkt am Flughafen von Rettungskräften versorgt. Ein Transport ins Spital war nicht notwendig.

Fotos vom Unfallort zeigen deutliche Schäden an der Nase des UPS-Flugzeugs. Die Besatzung des Frachtfliegers blieb unverletzt.

Trotz des Zwischenfalls konnte der Flughafenbetrieb weitgehend normal weiterlaufen. Andere Flugzeuge wurden auf alternative Rollwege umgeleitet.

US-Luftfahrtbehörde ermittelt

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Dabei soll insbesondere geklärt werden, warum die UPS-Maschine trotz der Anweisung der Fluglotsen zu weit rollte.

Die Bilder des Tages i ?

Der Zusammenstoß ereignete sich nur einen Tag nach einer landesweiten Flugverkehrsstörung in den USA. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist derzeit nicht bekannt.