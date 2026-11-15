Iran greift US-Stützpunkt in Bahrain mit Drohnen an

Neue Eskalation im Nahen Osten! Die iranische Revolutionsgarde hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen US-Militärstützpunkt in Bahrain attackiert. Sechs Drohnen seien auf eine amerikanische Radaranlage auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Riffa gerichtet worden.
Bahrain erklärte unterdessen, mehrere iranische Luftangriffe abgefangen und die Flugkörper zerstört zu haben. Ob die von Teheran genannte US-Radaranlage tatsächlich getroffen wurde, ist allerdings unklar. Auf vom Iran veröffentlichten Videoaufnahmen wird ein Satellitenbild des Helikopter-Stützpunktes sowie der Start von Raketen – keine Drohnen – gezeigt. Treffer oder Einschläge sind keine zu sehen.
In der Nacht heulten in Bahrain die Sirenen. Laut Al Jazeera gaben die Behörden innerhalb von drei Stunden gleich zwei Warnungen heraus. Die erste erfolgte gegen 4.30 Uhr Ortszeit. Das Innenministerium sprach zunächst von einer "potenziellen Bedrohung".
Die Bevölkerung wurde dringend aufgerufen, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete zudem von mehreren Explosionen in der Nacht.
Das US-Regionalkommando Centcom hat sich zu den neuerlichen iranischen Angriffsbehauptungen vom Sonntag bisher nicht geäußert.
Bereits am Freitag hatte Teheran einen Angriff auf eine US-Radaranlage in Bahrain gemeldet. Damals erklärte das US-Militär, zwei iranische Drohnen abgefangen zu haben. Schäden seien keine entstanden.
Die iranische Revolutionsgarde verschärfte unterdessen ihre Drohungen gegenüber Washington. "Die Straße von Hormus ist geschlossen, und jegliche Aggression des amerikanischen Feindes wird noch härter und kraftvoller beantwortet werden", erklärte die Revolutionsgarde.
Die strategisch wichtige Meerenge ist für den weltweiten Handel mit Erdöl und Flüssiggas von enormer Bedeutung. Seit Beginn des Iran-Krieges ist die Schifffahrt dort massiv eingeschränkt.
Die neuerlichen Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund der Unsicherheit über eine mögliche Vereinbarung zur Beendigung des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran.