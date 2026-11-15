i Nach einem Sicherheitsvorfall schließt Estland seine Grenzübergänge zu Russland. Reuters "Hat Konsequenzen" Sabotage-Schock: Estland macht Grenze zu Russland dicht Nach einem mutmaßlichen Sabotageakt gegen den Drohnenhersteller schließt Estland die Grenzübergänge zu Russland. Acht Verdächtige wurden festgenommen. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht Festnahmen, ein mutmaßlicher Anschlag auf einen Rüstungsbetrieb und schwere Vorwürfe gegen Moskau: Nach einem Sicherheitsvorfall verschärft Estland seine Maßnahmen gegenüber Russland deutlich.

Die Regierung des baltischen EU-Landes kündigte an, ab dem 1. Dezember alle Grenzübergänge zum östlichen Nachbarn zu schließen. Wie lange die Sperren bestehen bleiben sollen, ist bislang nicht bekannt.

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Außenminister richtet Warnung an Russland

Estlands Außenminister Margus Tsahkna machte am Sonntag auf der Plattform X deutlich, dass die Regierung mit der Grenzschließung ein Signal an Moskau senden will. "Russland muss verstehen, dass feindselige Handlungen gegen Estland Konsequenzen haben", erklärte Tsahkna.

Eine mögliche Befristung der Maßnahme nannte der Minister nicht. Auch zu den Voraussetzungen für eine spätere Wiederöffnung machte er keine Angaben.

Acht Verdächtige festgenommen

Auslöser der Entscheidung ist ein mutmaßlicher Sabotageangriff auf das estnische Rüstungsunternehmen Threod Systems, das Drohnen herstellt. In der Nacht auf Sonntag nahmen die Behörden acht Personen fest. Sie stehen im Verdacht, versucht zu haben, bei dem Unternehmen einen Brand zu legen.

Nach Angaben der estnischen Behörden soll der Anschlagsversuch im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU erfolgt sein. Ob und in welchem Ausmaß Schäden entstanden sind, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Drei Grenzübergänge betroffen

Von der angekündigten Schließung sind nach Angaben des estnischen öffentlich-rechtlichen Senders ERR drei derzeit geöffnete Übergänge betroffen. Sie befinden sich in Narva, Luhamaa und Koidula.

Bislang sind diese Grenzstellen für den Fußgänger- und Güterverkehr geöffnet. Mit 1. Dezember sollen auch diese Verbindungen geschlossen werden. Wann der Grenzverkehr wieder aufgenommen werden könnte, bleibt vorerst offen.