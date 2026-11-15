i Die verstörenden Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie mehrere Pfleger am 21. Oktober 2026 in der Zagreber Psychiatrischen Klinik Sveti Ivan (Klinika za psihijatriju Sveti Ivan) den 32-jährigen Patienten auf einem Krankenhausbett gewaltsam fixieren. Wenig später war der Mann tot. Überwachungskamera/Screenshot Mit Polster erstickt Kroatien geschockt: Pfleger prügeln Patienten zu Tode Ein 32-Jähriger stirbt nach brutaler Gewalt in einer Psychiatrie in Zagreb. Ein Video sorgt für Entsetzen, vier Pfleger sitzen in Haft. Von Nick Wolfinger 15.11.2026, 18:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht Minuten Schweigen für einen grausamen Todesfall: Hunderte Menschen haben am Samstag im Zentrum von Zagreb des 32-jährigen Kristian Josip Periš gedacht. Sie zündeten Kerzen an, legten Blumen nieder und forderten Gerechtigkeit. Der Tod des Mannes in einer psychiatrischen Klinik hat ganz Kroatien erschüttert.

Periš war am 21. Oktober mit der Rettung und in Begleitung von Polizisten in die psychiatrische Klinik Sveti Ivan in Zagreb gebracht worden. Laut Klinikleitung verhielt er sich zunächst aggressiv und verweigerte die Aufnahme. Später habe er Medikamente akzeptiert und sich beruhigt. Noch am selben Abend war er tot.

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Polster auf Gesicht gedrückt

Was sich in der Klinik abspielte, zeigen rund acht Minuten lange Aufnahmen einer Überwachungskamera. Mehrere Pfleger fixierten den Patienten auf einem Bett und schnallten seine Gliedmaßen fest. Sie schlugen auf ihn ein, drückten mit ihren Körpern auf Brust und Hals. Zwei Pfleger sollen ihm sogar einen Polster auf Gesicht und Hals gepresst und so seine Atmung behindert haben. Die Gewalt soll weitergegangen sein, als sich der Mann bereits nicht mehr wehrte.

Wenig später war Periš bewusstlos. Wiederbelebungsversuche scheiterten. Die Obduktion ergab zahlreiche Verletzungen, darunter gebrochene Rippen und ein gebrochenes Brustbein sowie Schwellungen von Lunge und Gehirn. Ob der 32-Jährige erstickte oder an anderen Folgen der Misshandlungen starb, ist noch nicht abschließend geklärt.

Klinik sprach von natürlichem Tod

Besonders erschütternd: Erst rund zweieinhalb Wochen nach dem Tod wurde die Tragweite des Falles öffentlich bekannt. Die Familie hatte schon unmittelbar nach dem Tod Zweifel an der Darstellung der Klinik. Dort hieß es zunächst, der 32-Jährige habe nach einer Medikamentengabe plötzlich aufgehört zu atmen.

Doch die Angehörigen entdeckten Verletzungen an Kopf und Hals, die sie sich nicht erklären konnten. Bereits zwei Tage nach seinem Tod erstatteten sie Anzeige. Erst Wochen später enthüllten Überwachungsvideos die brutalen Misshandlungen.

Pfleger unter Mordverdacht

Nachdem das Videomaterial am 11. November erstmals vollständig öffentlich geworden war, lösten die brutalen Szenen landesweit Empörung aus. Die vier Pfleger im Alter von 22 bis 52 Jahren wurden bereits am 7. November nach dem Bekanntwerden erster Überwachungsbilder festgenommen.

Sie sitzen wegen des Verdachts auf Mord in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den Tod des besonders schutzbedürftigen Patienten zumindest billigend in Kauf genommen zu haben.

Regierungschef spricht von "Mord"

Kroatiens Regierungschef Andrej Plenković sprach von "Mord". Die Klinikdirektorin trat zurück, das Gesundheitsministerium leitete Untersuchungen ein. Auch die Frage, warum andere anwesende Mitarbeiter nicht einschritten und der Fall erst so spät gemeldet wurde, beschäftigt die Ermittler.

Die Empörung reicht inzwischen weit über Zagreb hinaus. Auch in Split und Osijek gedachten Menschen des Verstorbenen. Seine Familie hat für den 21. November zu einer weiteren Gedenkveranstaltung in Zagreb aufgerufen.

Die Bilder des Tages i ?

Die zentrale Frage bleibt: Wie konnte ein Mann, der in einer psychiatrischen Klinik Hilfe bekommen sollte, dort unter derart brutalen Umständen sterben?