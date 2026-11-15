i Zerstörte Gebäude in Messina. E-Pics Bildarchiv online http://doi.org/10.3932/ethz-a-000044068 (ETH-BIBLIOTHEK) Katastrophe von 1908 100.000 Tote in Italien – dann kam noch der Tsunami Am 28. Dezember 1908 erschütterte ein gewaltiges Erdbeben Süditalien. Ganze Städte wurden zerstört, Zehntausende Menschen starben. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte Europas – und liegt erst etwas über 100 Jahre zurück. Am 28. Dezember 1908 bebte im Süden Italiens die Erde. Besonders schwer traf es die sizilianische Hafenstadt Messina und die gegenüberliegende Stadt Reggio Calabria. Häuser stürzten ein, ganze Straßenzüge wurden dem Erdboden gleichgemacht. Wenig später verwüstete ein gewaltiger Tsunami die Küsten.

Das Beben ereignete sich um 5.20 Uhr in der Früh, als die meisten Menschen noch schliefen. Seine Stärke wird heute auf etwa 7,1 geschätzt. Die Erschütterungen dauerten rund 30 Sekunden, doch diese kurze Zeit reichte aus, um zwei Großstädte beinahe vollständig zu zerstören.

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Bis zu 100.000 Tote bei Erdbeben

Wie viele Menschen bei der Katastrophe tatsächlich ums Leben kamen, lässt sich bis heute nicht mit Sicherheit sagen. Historische Schätzungen reichen von rund 75.000 bis zu 100.000 Todesopfern.

Allein in Messina starben vermutlich rund 60.000 Menschen. Die Stadt zählte vor dem Unglück etwa 140.000 Einwohner. Auch in Reggio Calabria und zahlreichen kleineren Küstenorten kamen Tausende Menschen ums Leben.

Viele Opfer wurden im Schlaf von einstürzenden Gebäuden überrascht. Andere waren unter den Trümmern eingeschlossen und konnten nicht rechtzeitig gerettet werden. Die Rettungsarbeiten wurden durch zerstörte Straßen, beschädigte Hafenanlagen und unterbrochene Kommunikationsverbindungen massiv erschwert.

Gewaltiger Tsunami überrollte die Küste

Doch das Erdbeben war erst der Beginn der Katastrophe. Wenige Minuten nach den Erschütterungen trafen mehrere Tsunamiwellen auf die Küsten Siziliens und Kalabriens.

An manchen Küstenabschnitten erreichten die Wellen Höhen von bis zu zwölf Metern. Sie rissen Boote, Trümmer und Menschen mit sich und zerstörten zahlreiche Häuser unmittelbar am Meer.

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Besonders tragisch: Viele Überlebende waren nach dem Erdbeben aus ihren beschädigten Häusern an die Küste geflüchtet. Dort wurden sie von den Wassermassen überrascht. Bis heute wird wissenschaftlich untersucht, in welchem Ausmaß das Seebeben selbst oder ein dadurch ausgelöster unterseeischer Erdrutsch für den Tsunami verantwortlich war.

Messina lag fast vollständig in Trümmern

Die Zerstörungen waren gewaltig. In Messina wurden große Teile der Stadt vernichtet. Zahlreiche Kirchen, öffentliche Gebäude und Wohnhäuser stürzten ein. Auch das historische Stadtzentrum wurde schwer getroffen.

Die damalige Bauweise verschärfte die Folgen. Viele Gebäude bestanden aus schwerem Mauerwerk, das den starken Erschütterungen kaum standhalten konnte.

Überlebende mussten teilweise tagelang ohne ausreichend Nahrung, Trinkwasser und medizinische Versorgung ausharren. Dazu kamen zahlreiche Nachbeben, die weitere Gebäude zum Einsturz brachten.

Kriegsschiffe eilten den Menschen zu Hilfe

Die ersten großen Rettungsaktionen kamen unter anderem von russischen und britischen Kriegsschiffen, die sich in der Region befanden. Ihre Besatzungen halfen dabei, Verschüttete zu bergen, Verletzte zu versorgen und Überlebende in Sicherheit zu bringen.

Auch italienische Soldaten und internationale Hilfskräfte beteiligten sich an den Rettungsarbeiten. Tausende Verletzte wurden mit Schiffen in andere Städte gebracht. Die Katastrophe löste weltweit Bestürzung aus. Zahlreiche Länder sammelten Geld und Hilfsgüter für die Überlebenden.

Das Erdbeben von Messina gilt bis heute als das tödlichste Erdbeben der neueren italienischen Geschichte und als eine der folgenschwersten Naturkatastrophen Europas im 20. Jahrhundert.

Der Wiederaufbau dauerte viele Jahre. Messina erhielt ein weitgehend neues Stadtbild mit breiteren Straßen und strengeren Bauvorschriften. Die Erfahrungen aus der Katastrophe trugen dazu bei, den Erdbebenschutz in Italien weiterzuentwickeln.