i Brutale Szenen bei den Protesten in Lyon: Ein Kameramann wird von mehreren Angreifern verfolgt und attackiert X/Screenshot 219 Festnahmen bei Demos Frankreich: Vermummte jagen und verprügeln Reporter Bei landesweiten Protesten am Samstag wurde ein Kameramann brutal attackiert. Vermummte schlugen auf ihn ein und stahlen seine Kamera. Von Nick Wolfinger 15.11.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brutale Szenen bei den Protesten in Frankreich! In Lyon ist am Samstag ein Kameramann des französischen Nachrichtensenders BFMTV von mehreren Vermummten angegriffen worden.

Die Täter verfolgten den Journalisten, brachten ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein. Seine Kamera wurde zerstört und anschließend gestohlen.

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Kameramann am Boden verprügelt

Der Angriff ereignete sich am Samstagnachmittag am Rande einer Demonstration in Lyon. Ein Fernsehteam, bestehend aus zwei Journalisten und zwei Sicherheitsmännern, berichtete über die Proteste, als plötzlich mehrere Angreifer auf die Gruppe losgingen. Einer der Kameramänner wurde verfolgt, zu Boden gebracht und mehrfach geschlagen. Seine Kamera wurde auf den Boden geworfen, zerstört und danach gestohlen.

Die Polizei musste eingreifen, um das Fernsehteam vor weiteren Angriffen zu schützen. Die Behörden sprachen von einer besonders brutalen Attacke mit regelrechter Lynchabsicht. Mindestens ein mutmaßlicher Angreifer wurde festgenommen.Der Sender BFMTV verurteilte den Übergriff scharf und kündigte rechtliche Schritte an.

Fünftes Protest-Wochenende in Folge

Hintergrund ist eine seit Wochen andauernde Protestbewegung in Frankreich. Vor allem Schüler und Studenten fordern mehr Geld für Schulen und Universitäten sowie bessere Zukunftsperspektiven.

Zugleich richtet sich der Protest gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die Polizeigewalt. Auch die Gelbwesten, Gewerkschaften und verschiedene Bürgerinitiativen haben sich den Demonstrationen angeschlossen.

Besonders umstritten ist ein geplanter Gesetzestext, der Polizisten nach Schusswaffeneinsätzen unter bestimmten Voraussetzungen eine stärkere rechtliche Absicherung geben soll. Kritiker bezeichnen das Vorhaben als "Lizenz zum Töten".

Jugendorganisationen wollen ihren Protest fortsetzen. Für Dienstag (17. November) sind weitere Aktionen und Blockaden von Schulen angekündigt.

219 Festnahmen am Samstag

Am Samstag gingen laut französischem Innenministerium landesweit rund 106.000 Menschen auf die Straße. Die Organisatoren sprachen von etwa 200.000 Teilnehmern. In mehreren Städten kam es zu Zwischenfällen. Demonstranten zündeten Mülleimer an und warfen Gegenstände auf Polizisten. Insgesamt wurden 219 Menschen festgenommen.

Allein in Paris nahm die Polizei 126 Personen fest, darunter 40 Minderjährige. 108 Menschen, davon 38 Minderjährige, wurden in Polizeigewahrsam genommen.

Die Bilder des Tages i ?

Obwohl sich die Proteste zuletzt deutlich abgeschwächt haben, wollen die Jugendorganisationen nicht aufgeben. Bereits am Dienstag soll die nächste Protestwelle folgen.