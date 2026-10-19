i Aufnahmen der beiden gehen im Internet viral. Reuters Kuriose Szenen Paar trinkt ganz entspannt Cognac, während Paris brennt Schwere Ausschreitungen in Frankreich, Flammen durchziehen die Straßen von Paris. Doch ein Paar in einem Lokal lässt sich den Abend nicht vermiesen. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 21:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Paar in Frankreich sorgt aktuell weltweit für Schlagzeilen. Während halb Paris um die Frau und den Mann herum brennt und Flammen fast schon gegen die Scheiben des Cafés nahe des Arc de Triomphe schlagen, genießen die beiden Gäste je eine Zigarette und ein Getränk in Cocktailschwenkern.

Mittlerweile geht das Video, das am 17. Oktober 2026 aufgenommen und am 19. Oktober in sozialen Netzwerken gepostet wurde, durch die Weltpresse, von CNN bis zum Guardian, von der New York Post bis zur BBC, von NBC News bis India Today.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Frankreich verhängt Ausgangssperren

Nach den heftigen Ausschreitungen am Wochenende und anhaltenden Unruhen greifen die französischen Behörden jetzt hart durch. In Teilen mehrerer Städte – darunter Paris, Lille und Nizza – wurden am Montag Ausgangssperren verhängt. Die Polizei in Paris hat Proteste in bestimmten Bezirken ab 20 Uhr untersagt.

Für die Umgebung des Place de la Republique und das Viertel Les Halles gilt ab 23 Uhr eine Ausgangssperre. Beide Maßnahmen bleiben bis Dienstag, 6 Uhr, aufrecht. Auch in Lille, Douai, Wattignies und Denain sowie im Zentrum von Nizza dürfen Minderjährige in der Nacht nicht mehr auf die Straße. In Marseille wurden Versammlungen und Demonstrationen ganz verboten.

Gewalt-Eskalation bei Protesten in Frankreich i ?

Premierminister Sebastien Lecornu hat eine flächendeckende Ausgangssperre für Paris zwar ausgeschlossen, aber den Notstand nicht. Er betonte: "Ich bin absolut entschlossen, die Ordnung wiederherzustellen."

Am Wochenende war es bei landesweiten Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten in mehreren Städten zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Randalierer haben Hunderte Geschäfte geplündert.

Laut Innenministerium wurden über 2.400 Personen festgenommen, fast 1.000 Polizisten wurden verletzt. Die französischen Gewerkschaften rufen bereits zu neuen Demonstrationen am 5. November auf.