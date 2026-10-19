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Die beiden Burschen standen vor einer verschlossenen Berghütte. Symbolbild.
Die beiden Burschen standen vor einer verschlossenen Berghütte. Symbolbild.
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Südtirol

Eltern lassen ihre Söhne (13 und 16) am Berg zurück

Eine Familie aus Deutschland wollte mit ihren zwei Söhnen eine Bergtour in Südtirol machen. Doch plötzlich kehrten die Eltern allein ins Tal zurück.
Von Newsdesk Heute
19.10.2026, 20:50
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Für die beiden Brüder, 13 und 16 Jahre alt, wurde die Wanderung zur Bonnerhütte zu einem echten Albtraum. In der Nacht auf Samstag standen sie völlig alleine und ohne ihre Eltern vor verschlossener Tür. Die Lage wurde so ernst, dass die Bergrettung anrücken musste und die beiden ins Spital brachte.

Wie 20min.ch berichtet, waren die Eltern ursprünglich mit den Kindern von Toblach aus gestartet. Aus bisher nicht geklärten Gründen gingen sie aber zurück ins Tal. Offenbar dachten sie, ihre Söhne seien erfahren genug, um allein in der Hütte zu übernachten.

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Hütte längst zu – Saison vorbei

Was die Eltern aber anscheinend nicht überprüft hatten: Die Bonnerhütte, ein Schutzhaus aus dem Jahr 1897, war schon seit 11. Oktober zu – also rund eine Woche vor dem Vorfall. Die Bewirtschaftung für die Sommersaison war beendet.

Die beiden Burschen beschlossen, die Nacht trotz Kälte im Freien zu verbringen, wie laut 20 Minuten auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Als einer der Brüder starke Beschwerden bekam und sich übergeben musste, verständigten sie um 1 Uhr nachts ihre Eltern. Diese riefen schließlich die Rettung.

Bergrettung: "Großer Leichtsinn"

Die Buben wurden stark unterkühlt von den Einsatzkräften gefunden und ins Spital nach Innichen gebracht. Mittlerweile konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen.

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Die beiden hatten zwar Bergschuhe an, aber offenbar keine passende Kleidung für die Nacht am Berg. Ein Sprecher der Bergrettung sprach von "großem Leichtsinn". Er betonte: "Glücklicherweise kommt so etwas nur selten vor."

red, 19.10.2026, 20:50
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