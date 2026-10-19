i Das Gebäude wurde von der Polizei umstellt. APA-Images / dpa / Heiko Rebsch Ärger im Puff Mann dreht komplett durch – Polizei umstellt Bordell Wilde Szenen spielen sich derzeit in der deutschen Stadt Halle ab. Die Polizei rückte bei einem Bordell an. Der Einsatz läuft. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 21:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz in Halle (Sachsen-Anhalt)! Am Montag rückten dort bei einem Wohnhaus mehrere Polizeikräfte an. Grund soll eine gefährliche Drohung sein. Demnach kam es in dem Gebäude zu einer Auseinandersetzung, berichtet "Bild".

Dabei soll ein Mann andere Menschen bedroht haben. Dem lokalen Nachrichtenportal "Du bist Halle" soll es sich bei der betroffenen Adresse um ein Bordell handeln. Der Bereich um das Haus wurde nun von der Polizei abgesichert.

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Verdächtiger bewaffnet?

Man könne nicht ausschließen, dass der Verdächtige bewaffnet sei. Es gelte nun die Situation unter Kontrolle zu halten und die Hintergründe zu klären. Des Weiteren werde geprüft, ob auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) anrücken muss.

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Besonders brisant: Kurz zuvor wurde nur wenige Straßen von dem aktuellen Einsatzort entfernt eine Leiche gefunden. Seitens der Polizei konnte diesbezüglich jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Der Vorfall in dem Bordell und der Leichenfund würden in keiner Verbindung zueinander stehen. Es soll sich bei dem Toten um eine Person handeln, die schon länger dort gelegen sein soll.