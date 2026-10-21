i Ex-Kanzler Sebastian Kurz warnt im „Heute“-Interview vor falscher Toleranz und davor, dass sich ähnliche Gewaltszenen wie in Frankreich auch in Österreich ereignen könnten. Sabine Hertel Gewalt-Proteste in Frankreich "Habe davor gewarnt" – Kurz rechnet mit Merkel ab Brennende Autos, Straßenschlachten, Plünderungen: Frankreich erlebt Gewalt. Im "Heute"-Interview warnt Ex-Kanzler Kurz vor ähnlichen Szenen in Wien. Von Aitor Lopez de Alda 21.10.2026, 05:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bilder der Proteste in Frankreich gehen um die Welt. Straßenschlachten mit der Polizei, brennende Fahrzeuge und massive Plünderungen von Geschäften prägen die Szenen. Der Staat tut sich schwer, die Straßen wieder unter Kontrolle zu bringen. Im Interview mit "Heute" warnt Ex-Kanzler Sebastian Kurz davor, in Österreich dieselben Fehler wie in Frankreich zu machen.

Kurz warnt vor Gewalt in Wien

Laut dem Ex-Kanzler sei Österreich mit Frankreich nicht direkt vergleichbar. Trotzdem mahnt er, die Situation ernst zu nehmen und rechtzeitig gegenzusteuern. "Ich habe bereits 2015 gegen den Merkel-Kurs gesteuert. Und ganz ehrlich: Heute fühle ich mich bestätigter denn je", sagt er. Für seine damalige Politik sei er massiv kritisiert worden, erinnert sich der Ex-Kanzler.

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Kurz spricht von einem "toxischen Cocktail" aus Linksradikalen, gewaltbereiten Migranten und Ideen des politischen Islam. Diese Gruppen würden sich zunehmend miteinander vermischen. Die Folgen seien auf Frankreichs Straßen deutlich zu sehen: Gewalt, Verwüstung und Chaos.

"Es können alles keine Schüler sein"

"Solche Szenen sind vermeidbar", sagt Kurz. Die Entwicklungen seien nicht von heute auf morgen gekommen. Für den Ex-Kanzler zeichnet sich in Europa jedoch ein klares Bild ab: Staaten, die in der Vergangenheit auf Massenzuwanderung gesetzt haben, würden nun die Rechnung dafür bezahlen.

"Regt mich ehrlicherweise extrem auf"

Keinerlei Verständnis hat Kurz für Unterstützer der Proteste. "Über 70 Prozent der Inhaftierten sind volljährig", betont der Ex-Kanzler. Von reinen Schülerprotesten könne daher keine Rede sein.

Vielmehr seien radikale Islamisten und linksextreme Unterstützer an den Ausschreitungen beteiligt. Die Schülerproteste würden lediglich als Vorwand dienen, um Chaos zu stiften und Geschäfte zu plündern.

„Es gibt schrittweise in Europa ein Umdenken. Ich würde mir natürlich wünschen, dass dieses Umdenken schneller stattfindet.“ Sebastian Kurz Ex-Bundeskanzler

Unterstützer sehen legitimen Protest

Unterdessen haben Studentenorganisationen bereits zu neuen Protesten am kommenden Samstag (24. Oktober) aufgerufen. Unterstützer der Demonstrationen betonen das Recht auf friedlichen Protest und sehen die Kundgebungen als Ausdruck wachsender Unzufriedenheit mit der Politik. Die Unruhen in Frankreich haben eine Debatte entfacht, die weit über die Grenzen des Landes hinausreicht.