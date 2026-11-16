i Bei einem Großbrand in einem Geschäftskomplex kamen elf Menschen ums Leben. IMAGO/JNA Press Flammen in der Nacht Feuer-Inferno auf Urlaubsinsel – elf Menschen tot Feuer-Drama auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket! Bei einem Großbrand in einem Geschäftskomplex kamen elf Menschen ums Leben. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 07:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elf Tote und 16 Verletzte – das ist die Bilanz eines verheerenden Brandes auf der thailändischen Ferieninsel Phuket. In Patong, einem beliebten Urlaubsort, brach in den frühen Morgenstunden ein Feuer aus, das gleich fünf Geschäftshäuser erfasste. Das berichtet die "Bangkok Post" unter Berufung auf die Behörden.

Unter den elf Todesopfern befinden sich acht Frauen und drei Männer. Bis auf eine Person aus Myanmar handelte es sich um thailändische Staatsbürger.

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Feuer griff auf mehrere Geschäfte über

Als mögliche Ursache gilt ein technischer Defekt. Die Ermittler vermuten, dass ein Kurzschluss an einem Strommast einen Transformator zur Explosion brachte. Das Feuer erreichte daraufhin einen Motorradverleih und breitete sich auf weitere Gebäude aus.

In dem Betrieb befanden sich laut dem stellvertretenden Bürgermeister von Patong etwa 100 Motorräder. Zudem wurden dort Treibstoff und Schmiermittel aufbewahrt. Einige Beschäftigte hatten ihre Wohnungen in den darüberliegenden Stockwerken.

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Menschen flüchteten auf die Dächer

Für zahlreiche Menschen wurde der dichte Rauch zur tödlichen Gefahr. Laut Polizei versuchten Eingeschlossene, über die Dächer einen Ausweg zu finden. Einige Opfer griffen während ihrer Flucht noch zum Telefon, um Angehörige und Freunde zu kontaktieren.

Der Gouverneur von Phuket, Chotenarin Kerdsom, geht davon aus, dass die meisten Menschen durch das Einatmen von Rauch ums Leben kamen. An ihren Körpern seien keine äußeren Verletzungen festgestellt worden.

Die Einsatzkräfte kämpften rund zwei Stunden gegen das Feuer, ehe sie es unter Kontrolle hatten. Eine vorsätzliche Brandlegung konnte die Polizei nach der Prüfung von Videoaufnahmen und Zeugenaussagen ausschließen.