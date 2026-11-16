i Laut übereinstimmenden US-Medienberichten dürften damit ab Montag drei amerikanische Flugzeugträger mit ihren Begleitschiffen nahe dem Iran im Einsatz sein. Reuters Trump-Minister in Sicherheit Angst vor Anschlägen – USA ziehen Kriegsflotte zusammen Die USA verstärken ihre Militärpräsenz vor dem Iran massiv. Gleich drei Flugzeugträger sind in der Region im Einsatz. Jetzt drohen neue Angriffe. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 06:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die USA erhöhen den militärischen Druck auf den Iran. Ein weiterer Flugzeugträger ist in der Region eingetroffen, während US-Präsident Donald Trump neue Angriffe nicht ausschließt. Zugleich wächst die Angst vor iranischen Anschlägen auf die US-Regierung.

USA verstärken Militärpräsenz

Am Wochenende erreichte die USS Theodore Roosevelt das Arabische Meer. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten dürften damit ab Montag drei amerikanische Flugzeugträger mit ihren Begleitschiffen nahe dem Iran im Einsatz sein. Die USS George H. W. Bush und die USS George Washington befinden sich bereits in der Region.

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Zuletzt hatte Washington zu Beginn des Irankrieges am 28. Februar 2026 derart viele Flugzeugträger dort stationiert.

Trump erklärte den Krieg zwar für militärisch "faktisch beendet", hielt sich weitere Angriffe aber offen. Die USA seien weiterhin "bereit und schussbereit". Auch eine Einigung mit Teheran scheint in weite Ferne gerückt. "Wir brauchen keinen Deal mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei", erklärte der Präsident.

Trump entzieht Vance Zuständigkeit

Auch in Washington gibt es Veränderungen. Vizepräsident JD Vance, der die Angriffe auf den Iran laut Medienberichten intern kritisiert hatte, soll sich nicht länger um Verhandlungen mit Teheran kümmern. Künftig soll er sich "voll" auf Korruption und Kriminalität konzentrieren.

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Unterdessen sorgen mögliche iranische Anschlagspläne für Alarm. Mehrere US-Minister, darunter Marco Rubio und Pete Hegseth, wurden laut Berichten an besonders gesicherte Orte gebracht.

Wie die israelische Zeitung "Israel Hayom" berichtet, soll auch Trump seine öffentlichen Auftritte eingeschränkt haben. Israelische Geheimdienstinformationen würden auf mögliche Angriffe gegen den Präsidenten und Regierungsmitglieder hinweisen. Dabei sollen auch mit Sprengstoff beladene Drohnen eine Rolle spielen. Die Bedrohung soll laut hochrangigen Vertretern beider Länder zu Trumps verändertem Iran-Kurs beigetragen haben.