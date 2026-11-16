i Estland wird seine drei noch offenen Grenzstationen mit Russland, darunter Luhamaa, vollständig schließen. REUTERS/Ints Kalnins Nach Sabotageanschlag Estland schließt alle Grenzstationen zu Russland Nach einem mutmaßlich von Russland beauftragten Brandanschlag zieht Estland Konsequenzen. Ab 1. Dezember werden alle Grenzübergänge geschlossen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem versuchten Brandanschlag auf einen Drohnenhersteller macht das baltische NATO-Land seine Grenze zu Russland vollständig dicht. Ab dem 1. Dezember sollen alle drei noch offenen Grenzübergänge geschlossen werden. Die Regierung in Tallinn macht den russischen Militärgeheimdienst GRU für den Sabotageversuch verantwortlich.

Außenminister Margus Tsahkna erklärte am Sonntag, es gebe eindeutige Beweise dafür, dass der russische Geheimdienst den Angriff auf das estnische Rüstungsunternehmen Threod Systems in Auftrag gegeben habe.

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Russland müsse verstehen, dass feindliche Handlungen gegen Estland Konsequenzen hätten, stellte Tsahkna auf der Plattform X klar. Die Nachbarländer Finnland, Lettland und Litauen seien bereits über die Entscheidung informiert worden.

Drei Grenzübergänge werden geschlossen

Betroffen sind die Übergänge Narva, Luhamaa und Koidula. Dort können derzeit noch Fußgänger und Gütertransporte die Grenze passieren. Die Übergänge sind täglich zwischen 7 und 19 Uhr geöffnet.

Innenminister Igor Taro erklärte, Estland habe den Grenzverkehr mit Russland bereits massiv eingeschränkt. Gleichzeitig habe man immer wieder vor einer vollständigen Schließung gewarnt, sollte sich die Lage weiter zuspitzen.

Acht Verdächtige nach Brandanschlag festgenommen

Auslöser der drastischen Maßnahme ist ein versuchter Brandanschlag auf den Drohnenhersteller Threod Systems am frühen Samstagmorgen. Sicherheitsmitarbeiter des Unternehmens konnten den Angriff verhindern. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Polizei nahm insgesamt acht Verdächtige fest. Gegen fünf von ihnen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Das betroffene Unternehmen produziert Aufklärungs- und Kampfdrohnen, die unter anderem an die Ukraine geliefert werden.

Bereits im August war der estnische Rüstungshersteller Milrem Robotics Ziel eines Brandanschlags geworden. Auch damals ging die Regierung in Tallinn von einem russischen Auftrag aus.

Geheimdienst warnt vor weiteren Angriffen

Estlands Sicherheitsdienstchef Margo Palloson sieht hinter dem jüngsten Anschlag erneut den russischen Militärgeheimdienst GRU.

Wäre der Angriff wie geplant verlaufen, hätte das Unternehmen laut Palloson erheblichen Schaden erlitten.

Die Grenzschließung soll nun auch verhindern, dass russische Geheimdienste die Übergänge für weitere Operationen nutzen. Gleichzeitig wolle Estland ein klares Signal setzen, dass Angriffe auf seine Verteidigungsindustrie nicht akzeptiert werden.

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Moskau reagiert mit scharfer Kritik

Russland weist die Vorwürfe zurück und kritisiert die angekündigte Grenzschließung scharf. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur TASS, Moskau werde die Pläne zunächst prüfen.

Sollte Estland tatsächlich sämtliche Übergänge schließen, werde Russland dies als weiteren Ausbruch "aggressiver und zügelloser Russophobie" werten, so Sacharowa.