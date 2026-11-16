i Schon 2017 nahmen die drei mächtigen Staatschefs Wladimir Putin (hintere Reihe Mitte), Donald Trump (hintere Reihe rechts) und Xi Jinping (vordere Reihe links) an einem internationalen Gipfel teil. Am Donnerstag kommt es erneut zu einem Treffen. REUTERS Ukraine kein Thema Peking bestätigt 3er-Gipfel mit Xi, Putin und Trump China bestätigt den historischen Dreiergipfel: Trump, Putin und Xi treffen sich am Donnerstag in Shenzhen. Ein brisantes Thema bleibt außen vor. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Nach den USA und Russland hat auch China das geplante Gipfeltreffen der drei Staatschefs bestätigt. Chinas Präsident Xi Jinping wird am Donnerstag in Shenzhen mit US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Das teilte das Außenministerium in Peking mit.

Der historische Dreiergipfel soll am Rande des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) stattfinden. Das Weiße Haus hatte den Termin bereits am Freitag angekündigt, am Samstag bestätigte auch der Kreml die Teilnahme Putins.

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Welche Themen bei dem Treffen konkret auf den Tisch kommen, ließ das chinesische Außenministerium vorerst offen.

Ukraine-Krieg soll kein Thema sein

Besonders brisant: Ausgerechnet der Ukraine-Krieg soll bei den Gesprächen der drei mächtigen Staatschefs keine Rolle spielen. Das erklärten zumindest Vertreter der US-Regierung.

Trump will stattdessen über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen. Gerade bei der Frage nach einer möglichen Reduzierung der Atomwaffen dürften die Positionen allerdings weit auseinanderliegen.

Xi stellt klare Forderung an USA und Russland

China beharrt darauf, dass zunächst die USA und Russland ihre riesigen Atomwaffenarsenale verkleinern müssen. Erst danach sei Peking bereit, über eine Reduzierung der eigenen Bestände zu verhandeln.

Die Bilder des Tages i ?

Auch beim Ukraine-Krieg vertritt Xi eine klare Haltung. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den chinesischen Staatschef bei seiner China-Reise Ende Oktober auf mögliche Friedensgespräche angesprochen.

Laut Steinmeier reagierte Xi darauf irritiert. Der chinesische Präsident habe betont, dass es sich um einen europäischen Konflikt handle, bei dem auch die Europäer am Verhandlungstisch sitzen müssten.