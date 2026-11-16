i Zu der Attacke kam es bei einem Kinderspielplatz. iStock Auf Kinderspielplatz Blutige Szenen – Nackter sticht Beamten in den Kopf Ein nackter Mann sorgte auf einem Spielplatz für einen Polizeieinsatz. Als die Beamten ihn stellen wollten, eskalierte die Situation. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Zwischenfall in der deutschen Stadt (Nordrhein-Westfalen): Nachdem die Polizei am Freitag wegen eines nackten Mannes alarmiert wurde, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beamten und dem Verdächtigem. Der Einsatz endete für einen Polizisten im Krankenhaus.

Was war passiert? Als sich Kinder auf einem Spielplatz aufhielten, soll dort plötzlich ein unbekleideter Mann aufgetaucht sein. Wenige Minuten nach dem Notruf traf schon eine erste Streife am Einsatzort ein, berichtet die "Bild". Der Verdächtige – ein 20 Jahre alter Deutsch-Türke – ergriff zunächst die Flucht.

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Verdächtiger griff plötzlich an

In weiterer Folge nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der Mann blieb jedoch stehen und ging zum Angriff über. Der 20-Jährige soll einem Polizisten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Daraufhin wollte der Beamte den Mann überwältigen und am Boden fixieren. Dabei setzte sich der Verdächtige heftig zur Wehr.

Er schlug dem Polizisten mehrfach gegen den Hinterkopf. Schlussendlich behielt der Gesetzeshüter die Überhand und konnte den 20-Jährigen festnehmen. Erst danach bemerkte der Polizist blutende Wunden an seinem Kopf.

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Mehrere Stiche

Demnach habe der Deutsch-Türke ihm mehrere Stiche im Kopf- und Nackenbereich zugefügt. Bei der Tatwaffe soll es sich um eine eigens umgebaute Nagelschere gehandelt haben. Glücklicherweise wurde der Polizist nicht lebensbedrohlich verletzt. Schon am nächsten Tag konnte er aus dem Spital entlassen werden.

Der 20-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Seitens der Staatsanwaltschaft Essen wird dem Mann versuchter Totschlag vorgeworfen. Der Deutsch-Türke soll bereits in der Vergangenheit durch Gewalttaten aufgefallen sein.