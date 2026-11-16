i Der AfD-Nikolaus sorgt für Aufregung. IMAGO/Hanno Bode Wirbel um Süßigkeit "Grenzüberschreitung" – AfD-Nikolaus empört Bischof Ein Schoko-Nikolaus im AfD-Look sorgt für heftigen Wirbel. Ein Bischof spricht von einer "Grenzüberschreitung", auch ein Jurist sieht Probleme. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein neues Produkt im AfD-Fanshop sorgt für ordentlich Wirbel und für Empörung bei der Kirche. Es geht um einen Schoko-Nikolaus. Dieser trägt die traditionelle Bischofskopfbedeckung, einen Krummstab, ein Buch mit AfD-Logo und einen blauen Mantel.

Nicht überall sorgt die 1,35 Euro teure Süßigkeit für Begeisterung. So meldete sich etwa der Geistliche, Dr. Franz-Josef Overbeck, gegenüber der "Bild" zu Wort. Ihm zufolge würde die Partei christliche Symbole für Parteiwerbung vereinnahmen. Der 62-Jährige ortete hier eine "Grenzüberschreitung".

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Bischof erbost, AfD sieht kein Problem

Overbeck stellte klar, dass auch Fußballvereine mit Schoko-Nikoläusen in Vereinsfarben werben würden. Diese würde allerdings auf christliche Symbole verzichten. Laut dem Bischof müsse es einen Konsens geben, dass "religiöse Symbole dieser Art niemals für parteipolitische Zwecke" genutzt werden dürfen.

Seitens eines Sprechers des AfD-Bundesvorstands wurde gegenüber der deutschen Tageszeitung betont, dass man eine "liberal-konservative Partei" sei, "die sich klar zu christlichen Werten bekennt". Demnach würde der Nikolaus gut zu der Partei passen.

Die AfD rät den Kirchen, dass man den Nikolo im Fanshop als "Erinnerung an einen Heiligen, der christliche Werte wie kaum ein anderer verkörperte" zu sehen. Laut Überlieferung half der heilige Nikolaus von Myra Armen und Bedürftigen. In eine reiche Familie hineingeboren verschenkte er einen Teil seines Vermögens.

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Jurist sieht Grundlage für Anfechtung

Problematischer als die AfD sieht der auf Marken- und Kennzeichenrecht spezialisierte Berliner Fachanwalt Jan Froehlich den Schoko-Nikolaus. Ihm zufolge sei "eine solche Nutzung eines Heiligen und der Bibel als christliches Symbol" juristisch anfechtbar. Sowohl der Heilige und die Bibel würden hier "markenrechtlich sittenwidrig und damit unzulässig genutzt" werden.

Der Jurist verweist diesbezüglich auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 1. Oktober 2008. Demnach könne die sichtbare Verwendung religiöser Symbole durch bestimmte Organisationen sogar strafbar sein. Voraussetzung dafür wäre, dass die Tätigkeiten der betroffenen Organisation auf einen Widerspruch der Kirche stoßen würden. Im Februar 2024 distanzierte sich die Deutsche Bischofskonferenz von der AfD.