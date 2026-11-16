i Papst Leo XIV. bei seinem Besuch der historischen Inka-Stätte Saqsaywaman im peruanischen Cusco am 15. November 2026. Reuters "Gewalt gegen Erde" Papst Leo warnt in Peru vor Zerstörung des Regenwalds Papst Leo XIV. warnt bei seinem Besuch in Peru vor der Zerstörung des Amazonas-Regenwalds und rechnet mit der rücksichtslosen Ausbeutung ab. Von Nick Wolfinger 16.11.2026, 12:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Ansage von Papst Leo XIV.! Gegen Ende seiner zwölftägigen Südamerika-Reise hat das Oberhaupt der katholischen Kirche eindringlich vor der Zerstörung des Amazonas-Regenwalds gewarnt. Bei einem Besuch in der peruanischen Stadt Pucallpa kritisierte der 71-Jährige die rücksichtslose Abholzung, den Bergbau und die zunehmende Umweltverschmutzung.

Der Papst beklagte eine "Markt- und Ausbeutungslogik, die das Gleichgewicht der Schöpfung aufs Spiel setzt". Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren sogar noch verschärft.

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"Gewalt gegen die Erde ist Gewalt gegen die Bevölkerung"

Besonders deutlich wurde Leo XIV. bei einem Treffen mit Vertretern der indigenen Bevölkerung. Der Schutz des Regenwalds sei untrennbar mit dem Schutz der dort lebenden Menschen verbunden.

"Es ist nicht möglich, den Schutz des Amazonas-Regenwalds von der Sorge um die dort lebenden Völker zu trennen", erklärte der Papst.

Dann folgte eine eindringliche Warnung: "Gewalt gegen die Bevölkerung ist Gewalt gegen die Erde, und Gewalt gegen die Erde ist Gewalt gegen die Bevölkerung."

Neben der Abholzung prangerte Leo XIV. auch Wasserverschmutzung durch Bergbau, auslaufendes Öl, Drogenhandel und Korruption an. All das gefährde die Lebensgrundlage der Menschen im Amazonasgebiet.

Papst kritisiert auch Gewalt und Missbrauch

Doch der Pontifex sprach nicht nur über die Umwelt. Er verurteilte auch den mangelnden Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung sowie Gewalt und sexuellen Missbrauch in abgelegenen Gemeinden.

Besonders erschütternd sei, dass viele dieser Verbrechen von Schweigen und Straflosigkeit begleitet würden. Der Papst forderte mehr Gerechtigkeit und Frieden für die Region.

Für Leo XIV. steht fest: Das Amazonasgebiet dürfe nicht länger bloß als Rohstofflager betrachtet werden, das nach Belieben ausgebeutet werden könne.

Fünf Millionen Menschen feiern mit dem Papst

Die Südamerika-Reise führte den gebürtigen US-Amerikaner durch Uruguay, Argentinien und Peru. Für ihn war der Besuch auch eine Rückkehr in seine frühere Heimat. Vor seiner Zeit im Vatikan hatte Leo XIV. rund zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru verbracht.

Besonders emotional verlief der Besuch in seiner früheren Bischofsstadt Chiclayo. Insgesamt nahmen laut Behörden mehr als fünf Millionen Menschen an den Gottesdiensten während der Reise teil.

In der peruanischen Andenstadt Cusco feierte der Papst zudem eine Messe auf rund 3.700 Metern Seehöhe. Etwa 100.000 Gläubige waren dabei, Hunderttausende säumten außerdem die Straßen.

Große Sorge nach Krebsoperation

Der Auftritt in den Anden war auch aus gesundheitlicher Sicht bemerkenswert. Erst vor einem Monat war Leo XIV. wegen eines bösartigen Tumors in der Lunge operiert worden. Nach Angaben seiner Ärzte gilt der Papst nach der Operation wieder als krebsfrei.

Wegen der dünnen Höhenluft gab es zunächst Bedenken. Doch der 71-Jährige absolvierte den Gottesdienst ohne offensichtliche gesundheitliche Probleme. Größere Strecken legte er allerdings nicht zu Fuß zurück, sondern ließ sich fahren.

Die Bilder des Tages i ?

Am Montag steht in Perus Hauptstadt Lima noch eine letzte große Messe auf dem Programm. Danach tritt Leo XIV. den rund 15-stündigen Rückflug nach Rom an. Im Gepäck: die eindringliche Botschaft, dass der Schutz des Regenwalds auch eine Frage der Menschlichkeit ist.