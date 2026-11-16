i Immer häufiger haben es Räuber auf Pokémon-Sammelkarten abgesehen. IMAGO/MiS Wertvolle Sammelkarten Pokémon-Raubzüge – Spur führt zur Mafia In Italien häufen sich Überfälle und Diebstähle wegen teurer Pokémon-Karten. Fahnder glauben, dass auch die Mafia das lukrative Geschäft entdeckt hat. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Pistolen bewaffnet und maskiert stürmten mehrere Täter am vergangenen Freitag ein Geschäft in Rom. Sie schlugen die Schaufensterscheiben ein und bedrohten einen Angestellten mit ihren Waffen. Doch die Räuber hatten es weder auf Bargeld noch auf Schmuck abgesehen: Ihr Ziel waren Hunderte Pokémon-Sammelkarten.

Der Überfall ist kein Einzelfall. In Italien häufen sich ähnliche Delikte rund um die begehrten Karten. Die Ermittler prüfen inzwischen, ob hinter einem Teil der Taten organisierte kriminelle Gruppen stecken könnten – darunter auch Mafiaorganisationen.

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Pokémon-Karten um 80.000 Euro gestohlen

Nur wenige Tage vor dem bewaffneten Raub in Rom hatten Einbrecher bereits in Ladispoli, einer Stadt nahe der italienischen Hauptstadt, zugeschlagen. Dort verschwanden Pokémon-Karten im geschätzten Gesamtwert von 80.000 Euro.

Auch aus Mailand, Brescia, Bergamo und Pavia wurden vergleichbare Diebstähle gemeldet. Die Fälle zeigen, wie begehrt die einstigen Spielkarten mittlerweile auf dem Sammlermarkt sind.

Wie weit die Gewalt im Zusammenhang mit den Sammelobjekten gehen kann, zeigt ein Fall aus Latina südlich von Rom. Dort gerieten zwei Männer wegen einer Pokémon-Sammlung aneinander. Einer der Beteiligten schoss seinem Kontrahenten im Zuge des Streits in die Beine. Für die Tat wurde der Schütze zu neun Jahren Haft verurteilt.

Ermittler vermuten Mafia-Geschäfte

Die italienischen Behörden gehen dem Verdacht nach, dass auch Mafiaorganisationen das Geschäft mit seltenen Pokémon-Karten für sich entdeckt haben könnten.

Für Kriminelle sind die Sammelstücke aus mehreren Gründen interessant: Einzelne Exemplare erzielen hohe Preise, lassen sich vergleichsweise unkompliziert weiterverkaufen und sind oft nur schwer zu ihrem ursprünglichen Besitzer zurückzuverfolgen.

Ein weiteres Problem ist der Weiterverkauf gestohlener Karten über den regulären Sammlermarkt. Nicht bei jedem Geschäft wird die Herkunft der Ware gesondert überprüft.

Das Phänomen beschränkt sich längst nicht mehr auf Italien. Auch aus den USA, Kanada, Australien und Großbritannien wurden Straftaten im Zusammenhang mit Pokémon-Sammelkarten bekannt. Neben Einbrüchen und Raubüberfällen sorgen zunehmend auch Betrugsmaschen und gefälschte Karten für Probleme.

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Seltene Karten sind Hunderttausende Euro wert

Hinter der Entwicklung steckt der enorme Wertzuwachs bestimmter Sammelkarten. Was ursprünglich als Spiel- und Sammelspaß gedacht war, hat sich über die Jahre zu einem Markt für begehrte Sammlerobjekte entwickelt.

2026 feiern die Pokémon-Karten ihr 30-jähriges Bestehen. Besonders seltene Stücke können inzwischen Preise von mehreren Hunderttausend Euro erzielen. Dabei entscheidet nicht allein die Seltenheit über den Wert. Auch der Zustand und die Echtheit spielen eine entscheidende Rolle.

Spezialfirmen prüfen Echtheit und Wert

Für besonders wertvolle Karten gibt es eigene Bewertungsunternehmen. Diese untersuchen die Sammelstücke auf ihre Echtheit, beurteilen den Erhaltungszustand und ordnen sie hinsichtlich ihres Sammlerwerts ein.

Anschließend werden die geprüften Karten in versiegelten Kunststoffhüllen aufbewahrt, die mit individuellen Seriennummern versehen sind. Der Boom hat allerdings auch eine Schattenseite: Je höher die Preise für seltene Exemplare steigen, desto interessanter werden die kleinen Sammelobjekte offenbar auch für Kriminelle.