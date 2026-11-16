i Nach dem Rückzug der von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen übernehmen die Huthis die Kontrolle über das Gebiet zwischen Dhubab und der strategisch wichtigen Meerenge Bab el-Mandab im Jemen. Die Aufnahme wurde am 15. November 2026 veröffentlicht. Reuters Volle Kontrolle über Öl-Route Offensive gescheitert: Huthis behalten Bab el-Mandab Die Offensive gegen die Huthis im Jemen ist gescheitert. Die pro-iranische Miliz festigt ihre Kontrolle über eine der wichtigsten Ölrouten der Welt. Von Nick Wolfinger 16.11.2026, 20:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im Jemen haben sich am Sonntag von der strategisch wichtigen Meerenge Bab el-Mandab zurückgezogen. Damit ist eine sechswöchige Gegenoffensive gegen die pro-iranischen Huthi-Rebellen gescheitert. Die Miliz hatte bereits im September große Teile der Küste an der Meerenge eingenommen.

Die jemenitische Armee erklärte, ihre Truppen aus dem Gebiet Bab el-Mandab und vom Flughafen Dhubab abzuziehen. Die Soldaten sollen stattdessen die provisorische Hauptstadt Aden verteidigen. Die Huthis konnten durch den Rückzug ihre Kontrolle über die wichtige Schifffahrtsroute am Roten Meer weiter festigen.

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Saudische Kampfjets sollen eigene Truppen getroffen haben

Unterdessen sorgen Berichte über einen möglichen folgenschweren Fehler der saudischen Luftwaffe für Aufsehen. Saudische Kampfjets sollen am Sonntag versehentlich eine größere Kolonne verbündeter jemenitischer Soldaten bombardiert haben, die sich aus dem Gebiet rund um Bab el-Mandab zurückziehen wollten.

Die Soldaten sollen versucht haben, einer drohenden Einkesselung durch die vorrückenden Huthis zu entkommen. Bei dem mutmaßlichen Luftangriff soll es Dutzende Tote und Verletzte gegeben haben. Entsprechende Berichte verbreiteten sich zunächst in sozialen Netzwerken.

Eine unabhängige Bestätigung für den angeblichen Angriff und die gemeldeten Opferzahlen liegt bisher nicht vor. Auch die genauen Umstände sind ungeklärt.

Huthis rücken auf Großstadt vor

Die Lage spitzt sich auch rund um Aden zu. Nach Angaben aus Militär- und Regierungskreisen sind die Huthis am Sonntag bis auf 60 Kilometer an die Hafenstadt herangerückt. Regierungstruppen haben bereits damit begonnen, Verteidigungsanlagen rund um die Stadt zu errichten.

Bei einem Raketenangriff der Huthis auf einen Militärstützpunkt nahe Aden wurden am Sonntag mindestens acht Menschen getötet und zwölf weitere verletzt. Die Miliz hatte die Stadt bereits in den vergangenen Wochen mehrfach angegriffen.

Wichtige Ölroute unter Kontrolle der Huthis

Die Entwicklung ist auch für den internationalen Ölhandel brisant. Die Meerenge Bab el-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten zwischen Europa und Asien. Über sie werden auch große Mengen Erdöl transportiert.

Durch den Rückzug der Regierungstruppen gewinnen die Huthis weiter an Einfluss auf diesen strategisch wichtigen Seeweg. Angriffe auf Handelsschiffe und Öltanker sorgen bereits seit Monaten für erhebliche Unsicherheit. Während die Huthis ihre Position am Bab el-Mandab stärken, bleibt auch die Straße von Hormus am Persischen Golf ein gefährlicher Krisenherd.

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Die anhaltenden Spannungen belasten auch die internationalen Ölmärkte. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent liegt derzeit bei rund 96 Dollar. Vor Beginn des Krieges gegen den Iran Ende Februar hatte er noch rund 70 Dollar betragen. Damit ist Rohöl weiterhin um mehr als 30 Prozent teurer – und hohe Spritpreise werden auch in Österreich noch länger die Folge bleiben.