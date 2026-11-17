i Bei einer Flucht vor der Polizei erfasst ein Autofahrer (32) ein Mädchen (13) tödlich. istock Grausamer Fund nach Verfolgung Lenker flüchtet vor Polizei – Mädchen lag tot in Hecke Bei einer Flucht vor der Polizei erfasst ein Autofahrer (32) ein Mädchen (13) tödlich. Die Jugendliche wird erst später in einer Hecke entdeckt. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Flucht vor der Polizei hat im deutschen Sailauf bei Aschaffenburg ein tödliches Ende genommen. Ein 32-jähriger Autofahrer erfasste auf einem Gehweg ein Mädchen (13). Die Jugendliche wurde in eine Hecke geschleudert und zunächst nicht entdeckt. Erst bei der Unfallaufnahme fanden Einsatzkräfte das Kind – jede Hilfe kam zu spät.

Am Montagabend wollte eine Polizeistreife den Wagen des Mannes anhalten. Der Grund: Das Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben. Doch der 32-Jährige entzog sich der Kontrolle und raste davon. Laut Polizei habe er "sämtliche Anhalteversuche der Streife missachtet".

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Feuerwehr entdeckt Mädchen in Hecke

Während seiner Flucht versuchte der Lenker in Sailauf, ein anderes Fahrzeug rechts zu überholen. Dabei geriet er auf den Gehweg, wo er nach bisherigen Erkenntnissen die 13-Jährige erfasste. Anschließend kollidierte er mit dem überholten Auto und einem weiteren Wagen.

Die Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß in eine angrenzende Hecke geschleudert. Ihr Körper wurde erst entdeckt, als die Feuerwehr während der Unfallaufnahme auf das Mädchen stieß. Die 13-Jährige überlebte den Unfall nicht.

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In einem der beteiligten Fahrzeuge befand sich eine Familie. Eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden direkt am Unfallort versorgt.

Zwei Männer festgenommen

Auch der 32-jährige Lenker und sein Beifahrer (34) wurden verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus und wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittler prüfen nun unter anderem den Verdacht eines verbotenen Autorennens sowie eines Tötungsdelikts. Ob die beiden Männer einem Richter vorgeführt werden, soll die Staatsanwaltschaft am Dienstag entscheiden.