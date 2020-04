14.925 Corona-Erkrankte und 510 Tote in Österreich

Mit Mittwochvormittag um 9:30 Uhr meldet das Gesundheitsministerium in Österreich 14.925 Corona-Erkrankte und 510 Verstorbene.

Bisher gab es in Österreich 14.925 positive Testergebnisse - das sind 52 mehr als noch am Vortag. Mit heutigem Stand sind österreichweit 510 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 11.328 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 700 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 176 der Erkrankten auf Intensivstationen.Im Bundesländervergleich führt NÖ das Ranking der aktiv Erkrankten an: 728 aktuell Erkrankte gibt es im Bundesland