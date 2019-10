14-Jähriger kam mit Pistole in Schule

Aufregung in einer Schule in Schwanenstadt (OÖ): Ein 14-jähriger Schüler kam dort mit einer Pistole in die Schule. Polizeieinsatz!

Pistole am Bahnhof gekauft

14-jähriger Schüler suspendiert

Die Direktorin der Schule in Schwanenstadt (Bez. Vöcklabruck) alarmierte die Polizei: Einer ihrer Schüler, eine 14-jähriger Bub, sei mit einer Pistole in den Unterricht gekommen.Polizeieinsatz in der Schule!Die Waffe war von der Schulleitung sichergestellt worden. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte.Doch: Warum nahm der 14-Jährige sie mit in die Schule? "Bei Befragungen und durch umfangreiche Erhebungen konnten wir feststellen, dass die Waffe im Freundeskreis rumgereicht wurde. Insgesamt konnten sechs Minderjährige ausgeforscht werden, die mit der Waffe hantierten", so die Polizei.Die Pistole gekauft hatten sie am Bahnhof in Attnang-Puchheim.Bei den Ermittlungen kam auch heraus, dass die Jugendlichen teils die Pistole für Straftaten benutzten. So konnte einem 14- und einem 15-Jährigen nachgewiesen werden, dass sie einen anderen Schüler die Bankomatkarte raubten, damit Geld behoben. Ein 16-Jähriger soll einen Gleichaltrigen mit der Pistole bedroht, ebenfalls ausgeraubt haben.Alle Beschuldigten wurden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.Der 14-jährige Schüler, der mit der Pistole in die Schule gekommen war, ist mittlerweile von der Schule geworfen worden.