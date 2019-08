15-Jähriger verdiente mit Memes 3.700 € pro Monat

Ben (15) betrieb auf Instagram mehrere beliebte Meme-Accounts. Damit machte er viel Geld. Nun wurde er von Facebook gestoppt.

Memes sind auf der Fotoplattform Instagram beliebt. Sie werden millionenfach geteilt. Einige der Meme-Accounts wiederum haben Millionen von Followern und Likes. Nun geht Facebook als Besitzer von Instagram offenbar erneut gegen genau diese Meme-Konten vor.Als sich der 15-jährige Ben Ende Juli in sein Instagram-Konto @spicy.mp4 einloggen wollte, ging plötzlich gar nichts mehr. Es war gelöscht worden. Der Account hatte mehr als 500.000 Follower. Auf diesem und seinen sieben anderen Konten teilte der 15-Jährige täglich als Kurator Memes aus verschiedenen Quellen."Ich habe pro Monat damit rund 4.000 Dollar [etwa 3.700 Euro, Anm.] verdient", erzählt er gegenüber Marketwatch.com . Dabei habe er beim Teilen immer geschaut, dass er die Urheber der Memes nenne.Die Konten von Ben waren aber nicht die einzigen, die kürzlich gelöscht wurden. Instagram hat mindestens 30 Meme-Accounts deaktiviert, die total über 30 Millionen Follower hatten, berichtet Dailydot.com . Die Tech-Plattfom bezeichnet es als "Säuberung".Laut Instagram wurden die Konten aufgrund mehrerer Verstöße gegen die Richtlinien entfernt. So wurden Accounts zum Kauf und Verkauf angeboten. Auch hätten einige versucht, auf betrügerische Weise an Benutzernamen zu kommen. Einige Kontenbetreiber bestreiten dies. Sie versuchen mit Online-Petitionen ihre Accounts zurückzuerhalten.Unter den Followern hat die Löschung der Konten auch zu einer regen Diskussion geführt. So vermuten einige, dass die Accounts gesperrt wurden, weil sie die Quellen der Memes nicht genannt hatten. Andere argumentieren, dass ja Memes eben genau dazu gedacht seien, wie wild geteilt zu werden.Schon Ende 2018 sorgte eine Meme-Löschaktion bei den Fans für Aufruhr. Damals wurden mehrere Dutzend Accounts deaktiviert, darunter @God oder @Deep. Der 17-jährige Betreiber des Kontos @ComedySlam erklärte damals gegenüber einem TV-Sender, dass er bis 200'000 Dollar pro Jahr damit verdient habe. Schon 2014 waren laut Schätzungen von Fans mehr als 500 Meme-Konten gelöscht worden . (tob)