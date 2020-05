15 Neu-Infizierte und eine Corona-Tote in Wien

Gute Nachricht von der Corona-Front: Es gibt seit Montag wieder mehr Genesene als Neuerkrankte in Wien! Interessant: Die Zahl der Anrufe bei der Gesundheitshotline haben sich verdoppelt.

Stand Dienstag, 5. Mai 2020, 08.00 Uhr, sind in Wien 2.602 Erkrankungen bestätigt, am Vortag lag diese Zahl noch bei 2.587. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 137. Seit Montagvormittag ist eine mit Corona infizierte Frau (87 Jahre) verstorben.1.902 Personen in Wien gelten mittlerweile als genesen, so die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Dienstag. Das sind um 18 mehr als am Montag.Die Gesundheitshotline 1450 hat 905 Anrufe entgegengenommen. Damit verdoppelte sich diese Zahl im Vergleich zum Vortag, an dem 474 Anrufe verzeichnet wurden. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter www.wien.gv.at/coronavirus