15 Zitate zeigen Trumps Corona-Management

Am Beginn der Coronavirus-Pandemie geht US-Präsident Donald Trump davon aus, sein Land werde nicht allzu hart getroffen. Später greift er zu Kriegsvokabeln.

Dass Donald Trump immer alles weiß, und auch das Gegenteil davon, stellen Beobachter immer wieder fest. Anhand von 15 Zitaten bezüglich der Corona-Pandemie kann nachvollzogen werden, wie der US-Präsident tickt. Ob er tatsächlich von Anfang an alles gewusst hat, darf anhand dieser Sammlung (siehe Diashow) allerdings bezweifelt werden.In den USA starben mittlerweile über 18.000 Menschen, sehr wahrscheinlich, dass die 20.000-Marke in den kommenden Stunden geknackt wird. Insgesamt gibt es mehr als 500.000 Corona-Infizierte in den USA.