157 statt 60 km/h –Polizei fasst Raser in Wien

In der Nacht auf Samstag konnte die Polizei eine massive Geschwindigkeitsübertretung feststellen und ahnden. Der Vorfall ereignete sich auf der A23.

Behörden appellieren

In der Nacht au Samstag kam es auf der A 23, der Wiener Südosttangente, zu einer massiven Geschwindigkeitsübertretung. Kurz nach Mitternacht stellten Beamte bei einer Schwerpunktkontrolle einen Verstoß gegen die StVO fest.Ein Lenker wurde im Bereich der Baustelle St. Marx nach Abzug der Toleranz mit 157 Stundenkilometern geblitzt. Da an dieser Stelle lediglich 60 km/h erlaubt sind, überschritt der Übeltäter die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 97 Stundenkilometer.Diesen Vorfall nimmt die Polizei zum Anlass, einen Appell an die Verkehrsteilnehmer zu richten. In einer Aussendung hält sie fest:Die Überwachung des Straßenverkehrs ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Gesundheitssystems. Die Tatsache, dass der Straßenverkehr derzeit reduziert ist, kann zu weniger Sorgfalt beim Lenken von Kraftfahrzeugen führen, wodurch auch das Unfallrisiko erhöht wird.In der jetzigen Situation bedeutet jeder einzelne Verletzte im Straßenverkehr, der vermieden werden kann, eine Entlastung der Krankenanstalten. Durch diese Entlastung können die Ressourcen der Krankenanstalten zielorientiert für die Bewältigung der Krisensituation zum Einsatz gebracht werden.Die Wiener Polizei wird zum Schutz und zur Sicherheit der Bevölkerung weiterhin konsequent gegen diese Verhaltensweisen vorgehen.