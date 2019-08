16 Autoeinbrüche im Nord-Burgenland geklärt

Der Polizei gelang es bereits im April zwei mutmaßliche Diebe festzunehmen. Nach Abschluss der Ermittlungen steht fest: Das Duo schlug 16 Mal zu.

Bei Flucht Verkehrsunfall verursacht

Einem Einbrecher-Duo werden 16 Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt. Konkret geht es um Einbrüche in Pkw. Die tatverdächtigen Ungarn im Alter von 40 und 51 Jahren begingen ihre Taten vorwiegend im Bezirk Neusiedl am See. Betroffen waren Pkw-Besitzer in den Gemeinden Apetlon, Illmitz und Podersdorf.Mit Spezialwerkzeug brachen die mutmaßlichen Täter die Pkw-Schlösser auf und entwendeten aus dem Innenraum der Fahrzeuge Wertgegenstände und Bargeld. Die meisten der aufgebrochenen Autos standen auf Parkplätzen von Seebadanlagen.Am Nachmittag des 24. April 2019 langte bei der Polizeiinspektion Apetlon ein Hinweis eines Zeugen ein. Er habe einen verdächtigen Pkw gesichtet. Sofort wurden sämtliche Einsatzkräfte verständigt und eine Fahndung eingeleitet. In Illmitz konnten von Zivilpolizisten zwei verdächtige Männer beobachtet werden, wie sie in zwei Pkw einzubrechen versuchten.Die beiden Verdächtigen dürften jedoch bemerkt haben, dass sie beobachtet wurden. Sie stiegen in ihr Fahrzeug und flüchteten vom Ort des Geschehens. Während ihrer Flucht kam es zu einem Verkehrsunfall. Der Lenker verlor auf Grund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.In weiterer Folge konnten die beiden festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen zeigten sich die Verdächtigen nur teilweise geständig. Der zuständige Staatsanwalt ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt ein.Nach abgeschlossener Ermittlungsarbeit steht fest, dass das Diebes-Duo 16 Einbrüche dieser Art begangen haben soll. Die Schadenssumme soll sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.(mr)