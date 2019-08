17-Jähriger driftet mit Mopedauto – Überschlag

Mit zwei Mädels (16,17) im Fahrzeug driftete ein 17-Jähriger ohne Führerschein mit einem Mopedauto auf einem Parkplatz in Hainburg (Bruck) – bis es sich überschlug.

Jugendlicher Leichtsinn am Dienstag gegen 22 Uhr in Hainburg an der Donau im Bezirk Bruck/Leitha: Ein 17-Jähriger nahm, obwohl er keinen Führerschein besitzt, ein Mopedauto in Betrieb, fuhr mit zwei Mädels (16 und 17 Jahre) auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums, um ein bisschen zu driften.



Zu dritt schmiss man sich in dem Zweisitzer in die Kurve – bis die Physik einen Streich spielte.



Mopedauto landete am Dach



Das Leichtfahrzeug kam laut Polizei ins Schleudern, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die beiden Mädchen wurden dabei verletzt.



Die Feuerwehr Hainburg und das Rote Kreuz wurden zum Unfallort alarmiert, während die Sanitäter die verletzten Mädchen verarzteten, übernahmen die Florianis die Fahrzeugbergung.



Getrunken hatte der Teenager nichts, er wird bei der BH Bruck und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.



(nit)