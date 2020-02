21.02.2020 9:33 19-Jährige soll in Taxi vergewaltigt worden sein

Ein 33-Jähriger Taxilenker soll sich an einer 19-jährigen grazerin vergangen haben. Bild: imago stock & people

Eine 19-Jährige gab bei der Polizei an, am 2. Februar in einem Grazer Taxi vergewaltigt worden zu sein. Der Beschuldigte sitzt in U-Haft.