19-Jähriger randalierte vor Wohnung der Ex-Freundin

Polizisten haben Donnerstagfrüh in St. Leonhard (Graz) einen 19-Jährigen festgenommen. Der junge Syrer hatte randaliert und einen Mann mit dem Umbringen bedroht.

Der 19-Jährige Syrer lebt in Graz und dürfte kurz vor 04.00 Uhr vor der Wohnung seiner Exfreundin in der Raimundgasse randaliert haben.Um in die Wohnung zu gelangen, dürfte er auch bei der Wohnung eines 62-Jährigen geläutet haben. Dabei soll der 19-Jährige den Mann mit dem Umbringen bedroht haben.Die Polizei nahm den alkoholisierten Syrer fest und brachte ihn in das Polizeianhaltezentrum. Bei der Personenkontrolle wurden Suchtmittel gefunden und sichergestellt.