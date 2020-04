2.000 Corona-Anzeigen am Oster-Wochenende

Ostern war laut der Regierung ein "entscheidendes Wochenende". Denn genau zu dieser Zeit war es notwendig, die Liebsten nicht zu besuchen.

Das Osterwochenende ist für die Polizei jedes Jahr nicht so einfach zu meistern. Besonders in der Verkehrsüberwachung sind üblicherweise viele Beamte im Einsatz. Aber auch Streifen sind unterwegs, um die Häuser vor Einbrüchen zu schützen, da oftmals Familien auf Urlaub sind.Dieses Jahr war ein wenig anders. Die Polizei schaute dieses Ostern nämlich darauf, dass die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach davon, dass man besonders darauf achtete, dass die Menschen nicht ihre Freunde und Familie treffen. Das würde den Menschen zwar zu schaffen machen, jedoch seien die Maßnahmen notwendig.Nehammer freue sich zudem, dass sich die Bevölkerung so an die Regeln hält. Denn am Wochenende gab es "nur" 2.000 Anzeigen aufgrund von Corona-Verstößen in ganz Österreich. Auch rund 380 Organmandate wurden ausgestellt.