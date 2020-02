20 Jahre "Die Sims": Wir verlosen Gaming-Goodies

Es ist kaum zu glauben: Die beliebte Spielereihe "Die Sims" feiern dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. "Heute" verlost dazu einige Goodies im Sims-Stil.

Am 4. Februar 2000 veröffentlichten Maxis und Electronic Arts "Die Sims", das unverhofft zu einem Blockbuster wurde. Innerhalb der 20 Jahre, in denen Spieler das Schicksal ihrer virtuellen Menschen in die Hand genommen haben, wurden vier Basisspiele und mehr als 75 Erweiterungspacks veröffentlicht, über 1,6 Milliarden Sims erstellt und um die 1,3 Milliarden Techtelmechtel miterlebt.Wusstet ihr, dass "Die Sims" weltweit das meistverkauften PC-Spiel war, bis es von seinem eigenen Sequel "Die Sims 2" entthront wurde? "Die Sims 3" wurde in mehr als 22 Sprachen, inklusive Schwedisch, Thailändisch und Russisch übersetzt und ist in über 60 Ländern verfügbar.Zuerst war die Toilette da... oder so ähnlich. Das erste Objekt, das jemals für "Die Sims" kreiert wurde, war eine Toilette. Dabei wurden eine Vielfalt an Optionen eingefügt, wie das Objekt benutzt werden konnte. Im Originalspiel handelte es sich auch um das einzige Objekt, das von den Geschlechtern unterschiedlich benutzt wurde. Die männlichen Sims neigten dazu, die Klobrille oben zu lassen.Der Reiz an der Lebenssimulation ist, dass es keinen "richtigen Weg" gibt, sie zu spielen. Während die einen coole Häuser bauen und das Leben ihrer Sims verfolgen, stiften andere gerne Chaos in der virtuellen Welt. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist die Poolleiter, die von vielen Spielern entfernt wurde, nachdem sich die Sims ins Wasser gewagt haben. Todesfolge inklusive.Entwickler Will Wright stellte zu seiner Zeit einen mysteriösen Virus in "Die Sims" vor, das viele Sims infizierte. Spieler rätselten lange über die Quelle der Krankheit, bis sich herausstellte, dass das Meerschweinchen der Ursprung des Bösen war.Um das Ereignis gebührentlich zu feiern, verlost "" 1x "Die Sims 4" Basisspiel für PC inklusive "Die Sims 4 Hunde und Katzen", 1x "Die Sims 4" Basisspiel für PS4 inklusive "Die Sims 4 Hunde und Katzen", 2x "Die Sims 4" Trinkflaschen und 2x "Die Sims 4" Tassen.