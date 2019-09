20 Jahre später: J.Lo zieht Kult-Versace Kleid an

Es ist DER Moment der Mailänder Fashion Week, die gerade im Gange ist und selbst die coolsten Fashionistas zum Kreischen brachte: Donatella Versace hat mit Superstar Jennifer Lopez einen PR-Coup gelandet.

Vor 20 Jahren trat Jennifer Lopez alias J.Lo alias "Jenny from the block" auf den Red Carpet der Grammys und hat mit ihrem hauchdünnen Versace-Kleid die Internet-Welt verändert.Das Bild von diesem Kleid wurde damals sooft online gesucht, dass Google beschloss die Bildersuche (Google Images) einzuführen. Was ein Hauch von Stoff alles auslösen kann ...Dass "Jungle Dress" ist so berühmt, dass es sich auch über einen eigenen Wikipedia-Eintrag freuen kann.Während unsereins mit Grauen daran denkt sich seine 20 Jahre alten Jeans wieder anzuziehen - um festzustellen, dass man doch nicht mehr so dünn ist - schlüpfte J.Lo in eine Neuinterpretation des grüne Fähnchens und sieht bombastischer denn je aus.Ihren Body hält sie durch hartes Training, den man auch im neuen Film "Hustlers" sehen kann, fit. Jenny from the block is back!