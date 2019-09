20-Jähriger erschlich sich 40.000 € Sozialleistungen

Um Sozialleistungen zu erhalten, hat sich ein 20-jähriger Afghane in Kärnten als Minderjähriger ausgegeben. So kassierte er über 40.000 Euro.

Der Afghane hatte bereits im April 2014 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich gestellt, berichtet die Polizei Kärnten.Bei der Antragstellung gab der 20-Jährige aber ein falsches Geburtstdatum an. Außerdem stellte er im Juli 2017 einen weiteren Asylantrag unter falscher Identität.Durch seine falschen Angaben bewirkte er den Zuspruch höherer Leistungen aus der Grundversorgung, sowie die Ausstellung unrichtiger Urkunden, welcher er im Rechtsverkehr gebrauchen konnte.So nahm der 20-Jährige Leistungen für Minderjährige und weitere Leistungen aus der Grundversorgung in der Höhe von mehreren zehntausend Euro in Anspruch."Wir sprechen hier von einer Gesamtsumme von über 40.000 Euro", so ein Sprecher der Polizei Kärnten auf Anfrage vonSeitens des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl wurde ein Aberkennungsverfahren eingeleitet. Der 20-Jährige wurde angezeigt.