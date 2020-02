2020 soll "Apex Legends" die Spieler "umhauen"

Das Battle-Royale-Game "Apex Legends" ist weiter ein Hype. Zum einjährigen Jubiläum haben wir mit Chad Grenier, Game Director von Respawn Entertainment geplaudert.

Dank Battle-Royale-Hype und Free-to-play-Umsetzung schreibt Apex Legends eine Erfolgsgeschichte. Da Spiel, das Anfang Februar 2019 veröffentlicht wurde, lässt elf legendäre Charaktere in Teams mit je drei Mitgliedern – ganz im Gegensatz zu den übrigen Battle-Royale-Titeln, bei denen jeder Spieler nur für sich kämpft. Was Game Director Chad Grenier von Respawn Entertainment zum Spiel verrät, liest du in unserem Interview.