21-jähriger Kärntner seit Tagen vermisst

Ein 21-jähriger Mann aus Pörtschach am Wörthersee wird seit 8. November vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 21-Jährige ist 1,85m groß und hat braune, kurz gewellte Haare. Am 8. November wurde er zuletzt gesehen.Der Kärntner war am Donnerstag zu Besuch bei seinem Vater in Pischeldorf. Laut Angaben seines Vaters dürfte er in der Nacht auf Freitag mit einem nicht zugelassenen Pkw davon gefahren sein. Es handelt sich um einen Audi A4. Der Wagen hat zudem keine Nummerntafeln. Ein Unfall kann nicht ausgeschlossen werden.Der 21-Jährige trug einen rosaroten Kapuzenpullover, dazu eine dunkelblaue Steppjacke, schwarze Sportschuhe, eine blaue Jeans und eine olivgrüne Schildkappe. Auch einen braun-blauen Rucksack hatte er dabei.