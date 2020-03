21-Jähriger entzieht sich Kontrolle mit wilder Fahrt

In der Nacht auf Sonntag kam es Wien-Liesing zu einer Verfolgungsjagd. Der Lenker hatte zwar keinen Führerschein, dafür Suchtgift bei sich.

Gegen Hausmauer gefahren

Täter kehrte zum Fahrzeug zurück

Irre Verfolgungsfahrt in Wien-Liesing. In der Nacht auf Sonntag nahmen Beamte in der Breitenfurter Straße Vereinen Pkw wahr, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem die Beamten das Blaulicht aktiviert hatten, um eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen, gab der männliche Lenker Gas.Der Mann versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Nach einer Nachfahrt nahmen die Beamten das abgestllte Fahrzeug in der Steiningergasse wahr. Im Pkw waren keine Insassen mehr, allerdings konnten die Beamten eine flüchtende Person anhalten.Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnte eruiert werden, dass es sich bei dem 21-Jährigen um den Beifahrer handelte. Bei einer Befragung vor Ort gab der Mann an, dass sie im Zuge der Flucht mit dem Fahrzeug zuerst auf den Gehsteig und anschließend gegen eine Hausmauer gefahren sind.Der Lenker des Fahrzeuges konnte zwar namentlich ausgeforscht, aber vorerst nicht angetroffen werden. Im Fahrzeuge nahmen die Beamten im Kofferraum einen neun Monate alten Rottweiler wahr. Der Hund wurde in weiterer Folge an die Tierrettung übergeben und ins Tierquartier gebracht.Einige Zeit später meldete sich am Notruf der Landesleitzentrale eine Zeugin. Die Frau konnte den Lenker beobachten, wie er wieder zurück zum Fahrzeug kam. Alarmierte Beamte konnten den Lenker schließlich vor Ort anhalten. Nachdem der 21-Jährige den Alkomattest verweigerte und keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.Bei einer Durchsuchung stellten die Polizisten zudem mehrere Baggies Suchtmittel, vermutlich Cannabiskraut, und einen Schlagring sicher. Der Mann wurde wegen diverser Gesetzesübertretungen angezeigt.