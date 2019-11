214 km/h im Stadtgebiet! Rekord-Raser gestoppt

Der 29-Jährige lieferte sich mit der Wiener Polizei eine halsbrecherische Verfolgungsjagd durch das Stadtgebiet. Er muss nun mit etlichen Anzeigen rechnen.

Streifenbeamte der Landesverkehrsabteilung Wien bemerkten am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der A23 einen Pkw an dem offensichtlichen technische Veränderungen vorgenommen wurden.Anstatt für eine Kontrolle anzuhalten, gab der Lenker Gas und raste über eine Autobahnausfahrt auf den Handelskai. Dort bog er in die Wehlistraße ein und flüchtete in Richtung stadtauswärts."Hierbei befleißigte sich der 29-Jährige mit seinem hochmotorisierten Auto extrem überhöhter Geschwindigkeiten und missachtete rote Ampeln und Schutzwege", meldet die Wiener Polizei in einer Aussendung. Die höchste gemessene Geschwindigkeit der nachfahrenden Streifenbesatzung betrug 214 km/h in einer 50er-Zone!Auf der Hafenzufahrtsstraße gab der 29-Jährige schließlich auf und hielt sein Fahrzeug an. Bei dem Autolenker wurde ein Blutalkoholgehalt von 1,14 Promille gemessen, es erfolgte die vorläufige Abnahme des Führerscheins.Zusätzlich waren viele der Tuning-Maßnahmen an dem Boliden illegal durchgeführt worden, auch der Dieselpartikelfilter fehlte . Der 29-Jährige wird wegen diesen und etlichen anderen Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht.Seine Aktion wird auch ein gerichtliches Nachspiel haben: Er wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie wegen Urkundenunterdrückung angezeigt, da eine der am Fahrzeug montierten Kennzeichentafel gestohlen war.