Die 22 wichtigsten Fragen zur Maskenpflicht

Die neue Maskenpflicht ist laut Gesundheitsministerium ein "notwendiger Schritt". Aber wieso muss ich überhaupt einen Mund-Nasen-Schutz tragen? Die 22 wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Erlass.

1) Wieso muss ich Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen?

2) Was ist der Unterschied zwischen einer Schutzmaske und einem Mund-Nasen-Schutz?

3) Woher soll dieser Mund-Nasen-Schutz kommen? Man hört immer von Lieferengpässen bei Schutzausrüstung

4) Sind Supermärkte mit Masken für Kunden ausreichend versorgt?

5) Wann muss ich die Masken genau tragen?

6) Ab wann wird die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase gelten?

7) Wird es auch Strafen geben, wenn ich keinen Mund-Nasen-Schutz trage?

8) Wie lange kann man einen derartigen Schutz tragen?

9) Wie und wo soll man den Mund-Nasen-Schutz nach Gebrauch entsorgen?

10) Kann man den Mund und die Nase auch durch Schals oder Tücher bedecken?

11) Ist eine Mund-Nasen-Bedeckung nur im Supermarkt notwendig, oder auch, wenn ich in die Apotheke, zum Fleischer oder zur Post gehe?

12) Sollen die NMS auch verpflichtend in den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einsatz kommen?

13) Wird der Zugang zu Supermärkten geregelt werden, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig in einem Geschäft sind?

14) Darf man trotz Vermummungsverbots Masken auch im öffentlichen Raum tragen?

15) Kann man sich diese Masken auch selbst machen?

16) Wird man in Zukunft nur noch mit Mund-Nasen-Schutz zur Arbeit oder ins Freie dürfen?

17) Was sagen Experten zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz

18) Werde ich für den Mund-Nasen-Schutz bezahlen müssen?

19) Wie genau schaut es mit dem Maskenschutz bei Kindern, Kleinkindern und Babys in Supermärkten aus?

20) Sind diese Masken einfachere Modelle als der einfache chirurgische Nasen-Mund-Schutz, der bei Operationen verwendet wird?

21) Was muss ich beim Tragen alles beachten?

22) Und bei einem (DIY-)Schutz aus Stoff?

Das Gesundheitsministerium hat die zahlreichen Fragen aus der Bevölkerung gesammelt und ausgearbeitet. Das sind die Antworten auf die 22 wichtigsten FAQ zur neuen Maskenpflicht in Supermärkten:"Wir sind uns bewusst, dass das Tragen von Mund-Nasen-Schutz oder Masken eine große Umstellung bedeutet. Es ist aber notwendig, dass wir diesen Schritt setzen, um die weitere Ausbreitung noch stärker zu reduzieren", heißt es seitens des Ministeriums.Und: Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass dies einen selbst schützt. Der Gebrauch garantiert aber eine Einschränkung einer Übertragung durch die Luft. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes kann andere Menschen schützen und die Übertragung durch die Luft reduzieren.Das Wichtigste ist laut Gesundheitsministerium jedoch weiterhin, soziale Kontakte und auch Einkäufe auf das Notwendigste zu reduzieren, genügend Abstand zu halten und sich regelmäßig die Hände zu waschen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist eine zusätzliche Maßnahme und ersetzt keine der anderen Maßnahmen.Es handelt sich hier nicht um Schutzmasken wie bei medizinischem Personal, sondern um einen einfachen Mund-Nasen-Schutz, der den Zweck hat, Mund und Nase zu bedecken und eine Verteilung der Viren über die Luft zu verhindern.Masken sind ein am Weltmarkt sehr knappes und gefragtes Gut. Die Mund-Nasen-Bedeckungen würden gemeinsam mit den großen Handelskonzernen international eingekauft, erklärt das Ministerium.Wegen der hohen weltweiten Nachfrage sind sie voraussichtlich nicht von heute auf morgen überall und auch nicht jeden Tag verfügbar. Die Ausgabe des Mund-Nasen-Schutz wird ab Mittwoch (1. April 2020) gestartet: "Kapazitäten, die geliefert werden, werden direkt an die Kunden weitergegeben."In erster Linie ist der Mund-Nasen-Schutz während des Einkaufs zu tragen, kann jedoch nach Verlassen des Supermarktes mitgenommen werden. Solltest du nicht vorhaben, im Supermarkt einzukaufen, dürfen dir dessen Mitarbeiter auch keinen Mund-Nasen-Schutz aushändigen.Das wird schrittweise erfolgen. Die ersten Handelsbetriebe werden mit der Ausgabe ab Mittwoch beginnen.Derzeit sind von der Regierung keine Strafen vorgesehen. Wenn du deinen Mund und die Nase nicht bedeckst, aber ein Mund-Nasen-Schutz angeboten wird, darfst du den Supermarkt nicht betreten.Der Schutz kann bis zu 3-4 Stunden getragen werden. Wenn er durchfeuchtet ist, muss er getrocknet werden.Der Mund-Nasen-Schutz wird einfach im Restmüll entsorgt. Der Schutz kann auch gereinigt und wiederverwendet werden. Falls dieser waschbar ist, einfach bei 60-90 Grad waschen und danach gut trocknen lassen.Ja, das ist auch möglich.Das Gesundheitsministerium empfiehlt, in allen Geschäftslokalen Mund und Nase zu bedecken. Eine Verpflichtung soll schrittweise eingeführt werden und beginnt eben nun in den großen Supermärkten.Es ist derzeit nicht der Plan, dass Masken verpflichtend zum Einsatz kommen, allerdings ist es eine starke Empfehlung seitens der Regierung. In öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie anderen öffentlichen Räumen, bei denen es zu etwas engerem Kontakt mit anderen kommen kann, wird ein Mund- Nasen-Schutz ebenso empfohlen. Der Sicherheitsabstand von mehr als einem Meter sollte trotzdem immer eingehalten werden.Ja, auch das wird in Zukunft mit einer Blockabfertigung geregelt . Je nach Verkaufsfläche wird eine maximale Personenanzahl festgelegt, die sich zur gleichen Zeit im Gebäude aufhalten dürfen.Die Bedeckung von Mund und Nasen in der jetzigen Situation ist aus gesundheitlichen Gründen notwendig. Aus diesem Grund ist das Tragen einer Gesichtsbedeckung jederzeit erlaubt.Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Jede Art der Bedeckung von Mund und Nase ist besser als keine Bedeckung.In einem ersten Schritt ist es wichtig, dass dort wo viele Menschen aufeinandertreffen, die Verbreitung des Virus so gut wie möglich eingedämmt wird. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen würden täglich evaluiert, so das Gesundheitsministerium.Viele Experten empfehlen in der jetzigen Situation das Bedecken von Mund und Nasen, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Asiatischen Länder, die das Virus bekämpft haben, haben auf einen flächendeckenden Einsatz von Masken gesetzt.In der Anfangsphase sollen keine Kosten für Kunden entstehen.Auch Kinder sollten die ausgeteilten Masken verwenden, für Babys (unter 1 Lebensjahr) ist dies nicht notwendig.Ein Mund-Nasen-Schutz sollte keiner medizinischen Atemschutzmaske entsprechen. "Die Versorgung der Gesundheitsberufe mit Atemschutzmasken ist unsere oberste Priorität", so das Ministerium. Der MNS gehört nicht zur Kategorie Atemschutzmasken.> Greife den den MNS während des Tragens möglichst nicht an.> Wechsle den Schutz, sobald diese durch die Atemluft feucht geworden ist.> Greife den MNS beim Ablegen nicht direkt vorne an, sondern am besten an den Befestigungsbändern.Zusätzlich zu den oben genannten Punkten gilt es noch dies zu beachten:> Verwende den textilen Mundschutz kein zweites Mal ohne Waschen.> Nach drei bis vier Stunden bzw. bei Durchfeuchtung solltest du die Stoffmaske durch einen neuen, sauberen und trockenen Schutz ersetzen.> Gebrauchten Schutz nicht offen herumliegen lassen und vor Wiederverwendung bei 60 bis 90 Grad Celsius waschen> Anschließend gut trocknen.> Auch selbst genähte mechanische Barriere, die Mund und Nase bedeckt, kann dazu beitragen das Risiko der Weiterverbreitung des Virus durch Niesen oder Husten zu verringern. Beachte dazu, dass die Effektivität dabei von der Durchlässigkeit des Gewebes und vom Sitz der mechanischen Barriere an Mund und Nase abhängt.