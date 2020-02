24 Feuerwehrleute retten verirrtes Kalb aus Pool

Das Kalb hatte sich verirrt und war in einen Swimmingpool gefallen. Die Feuerwehr Adnet (Salzburg) rückte mit 23 Mitgliedern zur Rettung aus.

Aus Pool gehoben

In der Nacht zum Freitag hatte sich ein Kalb in Waidach (Bezirk Hallein) ver(w)irrt und war in einen Swimmingpool gefallen. Die Feuerwehr Adnet rückte gleich mit 24 Mitgliedern zur nächtlichen Tierrettung aus.Anfangs wurde noch mittels mehreren Tauchpumpen der Wasserstand im Pool gesenkt. Danach ist das Kalb mit Manneskraft aus dem Pool gehoben und an den Landwirt, dem es gehört, übergeben worden.